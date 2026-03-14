Sjuksköterskor till sommaruppdrag Lön upp till 80 000 kr/mån
Sjuksköterskor sökes till sommaruppdrag 2026 Lön upp till 80 000 kr/mån
VårdIX-Bemanning söker två legitimerad sjuksköterskor för sommaruppdrag i Säters kommun. Uppdraget är på heltid under veckorna 26-33 och passar dig som vill ha en tydlig period med god ersättning och trygga villkor.
Uppdragsinformation:
Område: Kommunal hälso- och sjukvård, Säters kommunPeriod: Vecka 26-33, sommaren 2026Omfattning: 100% (heltid)
Arbetstider: Enligt schema från beställaren (dag/kväll/helg kan förekomma)
Plats: Säters kommunPubliceringsdatum2026-03-14Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård
Medicinska bedömningar, planering och uppföljning av insatser
Läkemedelshantering och dokumentation
Samverkan i professionella team runt patient/brukareKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet från kommunal vård är meriterande
Självständig, trygg i yrkesrollen och strukturerad
God samarbetsförmåga och professionellt bemötande
Flytande svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timersättning med fri prissättning
OB-ersättning och övriga ersättningar enligt överenskommelse
Rese- och eventuella boendekostnader enligt överenskommelse
Tjänstepension och försäkring via VårdIX
Flexibelt upplägg anpassat efter din livssituation
Personlig kontaktperson som stöttar dig genom hela uppdragetSå ansöker du
Sista anbudsdag: 22 mars 2026
Skicka in:
Uppdaterat CV
Yrkeslegitimation
Din tillgänglighet vecka 26-33
Två referenser
Via:Hemsida: www.vardix.se
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999
