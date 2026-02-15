Sjuksköterskor till sommaruppdrag i Ulricehamn
2026-02-15
Klara söker
sjuksköterskor till sommaruppdrag mysiga Ulricehamn.
Uppdragsperioden är v. 25-34.
Vi söker:
• 2 ssk natt, helger ingår
• 1 ssk kväll, helger ingår, natt kan förekomma
• 5 ssk dag, kväll och helg kan förekomma
Välkommen med din intresseanmälan!
Ort
UlricehamnPubliceringsdatum2026-02-15Dina arbetsuppgifter
Uppdraget omfattar sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska inom hemsjukvård.Kvalifikationer
Sjuksköterskeexamen med minst 2 års yrkeserfarenhet.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort krävs.Dina personliga egenskaper
Som bemanningssjuksköterska hos Klara får du chansen att bredda din kompetens, få nya erfarenheter och utvidga ditt kontaktnät. Som person är du flexibel, lösningsorienterad och initiativtagande.
Du är trygg i din profession och har ett patientfokuserat arbetssätt.
Om arbetsgivaren
Klara är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag.
Det innebär bland annat att vi tillämpar kollektivavtal, att vi har ansvarsförsäkring,
att vi följer etiska regler och allmänna leveransvillkor och att vi har en fastställd jämställdhetsplan. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och rekryteringsbonus.
Vi vill vara en trygg och lyhörd arbetsgivare för dig som värderar frihet, omväxling och spännande utmaningar i din roll som sjuksköterska.
Det betyder i klartext fungerande rutiner men också värme, gemenskap, kompetensutveckling och omtanke.
Vården behöver vår kompetens - på flera sätt.Så ansöker du
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag.
Har frågor om den utannonserade tjänsten är du välkommen att kontakta oss.
På vår hemsida www.klarakompetens.se/lediga-uppdrag/
presenterar vi alla våra lediga uppdrag.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
