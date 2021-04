Sjuksköterskor till sommaruppdrag i Stockholm - Sens Care / MixMedicare AB - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Sens Care / MixMedicare AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm2021-04-01Om uppdragetVi söker sjuksköterskor för sommaruppdrag inom akutsjukvården i Stockholm. Uppdrag finns på flertal orter så som i Solna, Huddinge och Stockholms innerstad. Behov på diverse somatiska vårdavdelningar så som infektion, neuro, GAVA, kirurg, medicinavdelningar samt Akutmottagning. Planera din sommar redan nu!Tidsperiod: Start under våren om du vill annars sommarmånaderna Juni-Juli och Augusti, med möjlighet till förlängningArbetstid: dag, kväll, natt och helger2021-04-01Sedvanliga för sjuksköterska på vårdavdelning på akutsjukhus så som ansvar för omvårdnadsinsatser, läkemedelshantering, rondarbete, vårdplanering och in och utskrivningar. Arbetsledande roll i vårdpar med undersköterska.Journalsystem. Take CareLeg sjuksköterska som vill arbeta som bemanningssjuksköterska. Minst 2 års erfarenhet. Erfarenhet av akutsjukvård på sjukhus är ett krav. Uppdaterad HLR utbildningSens Care AB är ett bemanningsföretag inom vård och socialt arbete. Vi har lång erfarenhet och har funnits sedan 2002.Hos oss kan du känna dig trygg då vi är ett auktoriserat företag med kollektivavtal och tjänstepension. Konsultcheferna hos oss har alla en bakgrund från sjukvården. Vi bemannar med omtanke!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillfälligt arbete, 11 dagar - 3 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-13Sens Care / MixMedicare AB5670783