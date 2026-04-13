Sjuksköterskor till sommaren, Danderyds kommun
Danderyds kommun, Vård och omsorg / Sjuksköterskejobb / Danderyd Visa alla sjuksköterskejobb i Danderyd
2026-04-13
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Danderyds kommun, Vård och omsorg i Danderyd
Har du erfarenhet av att arbeta med på vård-och omsorgsboende? Har du intresse för individanpassad omvårdnad och för att skapa meningsfulla stunder för våra boende? Då kan du vara den sjuksköterska vi söker! Vi söker nu två sjuksköterskor till två av våra verksamheter som kan arbeta dagtid under veckorna 24-32.
Danderyds kommuns nybyggda korttidsboende Idun öppnade i september 2025. Korttidsboendet Idun har 27 lägenheter för både korttids- och växelvård, i helt nybyggda och moderna lokaler. Boendet har även tillgång till en vacker sinnenas trädgård. Idun ligger i Djursholm med goda kommunikationer och bra parkeringsmöjligheter.
Klingsta är ett demensboende med 39 lägenheter fördelade på fyra avdelningar. Boendet är vackert beläget i ett naturområde nära Edsviken och på gångavstånd från Mörby Centrum. Klingsta omges av en grönskande inhägnad trädgård med äppelträd och lugna platser, och närheten till Edsvikens vatten erbjuder fina promenadstråk för både boende och personal.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-13Arbetsuppgifter
I din roll ingår sedvanliga arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering, dokumentation, rondarbete, planerade och akuta hälso- och sjukvårdsbedömningar. Vi arbetar i olika digitala system som du behöver känna. Vi använder oss av kvalitetssystemen Senior Alert, BPSD registret, Palliativ registret. Du behöver också ha kunskap om Pascal och NPÖ. Som sjuksköterska hos oss kommer demens och andra kognitiva sjukdomar. Vi arbetar bl.a. med kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativa registret. Vi har digital signering för HSL-insatser och delegeringar genom APPVA. HSL- och SoL-dokumentation utförs i Treserva, där även avvikelser registreras och följs upp. Vi är anslutna till NPÖ.
Att arbeta som timanställd sjuksköterska på korttidsboendet förutsätter att du kan arbeta med mycket varierande arbetsbelastning och ställa om ditt arbete snabbt då vårdtagare som flyttar in har olika behov.
Hos oss kommer du att erbjudas ett stimulerande, utvecklande och varierande arbete som tillför meningsfullhet för dig som medarbetare, och för våra vårdtagare som behöver våra resurser.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad sjuksköterska.
• Har några års erfarenhet av arbete som sjuksköterska.
• Har erfarenhet av arbete på vård- och omsorgsboende.
• Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Har goda IT-kunskaper och vana vid att arbeta i digitala system.
Meriterande är om du har erfarenhet av:
• Arbete inom korttidsverksamhet och/eller är utbildad specialistsjuksköterska inom äldre- eller distriktsvård.
• Arbete med personer med demenssjukdom.
• Dokumentationssystemet Treserva.
• Demensutbildning, exempelvis som Silviasjuksköterska eller BPSD-administratör.
Som sjuksköterska har du ett starkt engagemang för människor och en positiv grundsyn. Du anpassar ditt bemötande efter situationen och visar omtanke om våra vårdtagare. Du förmedlar lugn och stabilitet samt bemöter människor i olika situationer på ett professionellt sätt.
Du arbetar strukturerat, är trygg i att prioritera dina arbetsuppgifter och har förmåga att fatta egna beslut. Vidare är du lyhörd inför vårdtagarnas behov och värnar om ett gott bemötande. Det är viktigt att du är engagerad, har god samarbetsförmåga och kan arbeta både självständigt och i team. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret (Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning) innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Vi rekommenderar att du beställer digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Arbetstid: Dagtid. 8-16
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobb/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318931".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds kommun
(org.nr 212000-0126)
182 11 DANDERYD
Danderyds kommun, Vård och omsorg
Verksamhetschef Idun
Charlotte Haggren Charlotte.Haggren@danderyd.se
9851737