Sjuksköterskor till Sjuksköterskeenheten SÄBO
2025-08-19
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Välkommen till en samlad sjuksköterskeorganisation med en sammanhållen profession och ett tryggt ledarskap. Vi har ett tydligt fokus på det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget och satsar på dig som sjuksköterska i din professionella utveckling. Nu söker vi tre sjuksköterskor som vill fortsätta att utveckla vår enhet tillsammans med oss.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Du arbetar självständigt med att bedriva hälso- och sjukvårdsinsatser på enheten, och ingår i ett team med annan vårdpersonal som exempelvis undersköterskor, fysio- och arbetsterapeuter, läkare och biståndshandläggare. Du har helhetsansvar för arbetet och handleder teamet utifrån din kunskap och kompetens. Din roll är central i verksamheten när det gäller medicinska bedömningar, prioritering av insatser och stöd för omvårdnadspersonal.
Du samordnar och ansvarar för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och utvärderas samt arbetar med att identifiera och förebygga hälsorisker. Det är ett varierat arbete med allt från inplanerade insatser till akuta händelser som kräver handlingskraft. Det är en tjänst där du har möjlighet att etablera en god vårdrelation till dina patienter.
Du får en grundplacering på en enhet och kommer sedan arbeta tätt ihop med de andra sjuksköterskorna i gruppen. De flesta sjuksköterskorna får ett omvårdnadsansvar på en enhet, men vi söker också till vår resursgrupp som har ansvar att stötta mellan flera enheter.
Vårt uppdrag är måndag till söndag kl. 07:00-21:00. Det innebär helg var 8:e vecka och ungefär 2 kvällar per månad.
Din kompetens
Du är trygg i din profession och trivs med stort ansvar. Att ta ledarrollen är en självklarhet för dig och du har förmågan att prioritera och fatta beslut när det verkligen gäller. Du ingår i ett team med andra sjuksköterskor, och tillsammans hjälps ni åt för att säkerställa en god vård åt våra patienter. Det ger dig utrymme att själv planera och strukturera din arbetsdag, samtidigt som du och dina kollegor krokar arm när det behövs. I det förstår du vikten av gott samarbete och är duktig på att skapa goda relationer med dina kollegor.
Du har en svensk sjuksköterskelegitimation, och gärna erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska. Har du erfarenhet av arbete med äldre människor eller med personer med demenssjukdom är det ett stort plus.
Du kommer att köra bil i tjänsten, och därför behöver du ha B-körkort.
Vi erbjuder
För att du ska få en bra start på ditt nya jobb, erbjuder vi dig en individuellt anpassad introduktion och utvecklingsplan. Vi lägger stort fokus på att arbeta med just dina förutsättningar och din kompetens.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Vi intervjuar löpande under annonseringstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.

Vi intervjuar löpande under annonseringstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
