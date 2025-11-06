Sjuksköterskor till Sjuksköterskeenheten och Hemsjukvården
2025-11-06
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Här får du ett självständigt och varierande arbete där vi satsar på dig som sjuksköterska i din professionella utveckling. Vi har ett tydligt fokus på det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget och nu söker vi legitimerade sjuksköterskor till både Hemsjukvården och Sjuksköterskeenheten VÅBO (vård- och omsorgsboenden)Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du i ett tvärprofessionellt team tillsammans med undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare. Du ansvarar för planering, samordning och uppföljning av patienternas vård och arbetar nära andra vårdaktörer för att skapa en trygg och sammanhållen vårdkedja.
Arbetet är varierande med både planerade och akuta insatser. Du gör medicinska bedömningar, prioriterar insatser och handleder omvårdnadspersonal. Hos oss får du använda din breda kompetens och vara med och utveckla arbetssätt, rutiner och kvalitet i vården.
Sjuksköterskeenheten VÅBOHos oss arbetar du med patienter på särskilda boenden. Du får ett helhetsansvar för den medicinska vården på din enhet och handleder personalen i teamet. Här finns också en resursgrupp som stödjer flera enheter. Vårt uppdrag är måndag till söndag kl. 07:00-21:00. Det innebär helg var åttonde vecka och ungefär två kvällar per månad.
HemsjukvårdenHär vårdar vi patienter i deras hem och samverkar nära hemtjänst och primärvård. Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar du för planering, samordning och uppföljning av vården. När du arbetar jourtid har du trygghet i hemsjukvårdens väl inarbetade samarbete med Mobil familjeläkarenhet. Vi arbetar var fjärde helg och cirka tre till fyra kvällar i månaden.
Din kompetens
Du är trygg person och trivs med stort ansvar. Att ta ledarrollen är en självklarhet för dig och du har förmågan att prioritera och fatta beslut när det verkligen gäller. Du ingår i ett team och tillsammans hjälps ni åt för att säkerställa en god vård. Det ger dig utrymme att själv planera och strukturera din arbetsdag, samtidigt som du och dina kollegor krokar arm när det behövs. I det förstår du vikten av gott samarbete och är duktig på att skapa goda relationer med dina kollegor.
Du har en svensk sjuksköterskelegitimation och kanske redan erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska. Har du erfarenhet av arbete med äldre människor eller med personer med demenssjukdom är det ett stort plus.
Du kommer att köra bil i tjänsten, och därför behöver du ha B-körkort.
Vi erbjuder
För att du ska få en bra start på ditt nya jobb, erbjuder vi dig en individuellt anpassad introduktion och utvecklingsplan. Vi lägger stort fokus på att arbeta med just dina förutsättningar och din kompetens.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Vi intervjuar löpande under annonseringstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
