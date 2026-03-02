Sjuksköterskor till Sjukhus Hemma i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-03-02
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta nära patienten, utvecklas i din profession och samtidigt vara del av en vårdform som växer och förändrar framtidens sjukhusvård? Då kan detta vara rollen för dig. Hos oss får du kombinera avancerad vård med genuina möten i patientens eget hem.
Sjukhus Hemma är en del av Skånes universitetssjukhus (Sus)- Malmö och drivs i samverkan mellan verksamhetsområde akutsjukvård och intermedicin samt verksamhetsområde infektionssjukdomar. Vårdformen innebär att patienter med behov av akut specialistvård, och som själva önskar det, kan få sin vård i det egna hemmet med bibehållen medicinsk kvalitet och trygghet.
Modellen utgår från det internationellt etablerade konceptet Hospital at Home, som använts framgångsrikt i flera länder. Forskning visar att vård i hemmet ofta leder till positiva effekter för patienterna, såsom bättre sömn, förbättrad aptit, ökad aktivitet och minskad risk för förvirringstillstånd eller fall. Våra erfarenheter hittills bekräftar dessa resultat, och vi ser en mycket hög patientnöjdhet samt en ökad grad av patientdelaktighet.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Välkommen till Sjukhus hemma där du som sjuksköterska gör skillnad på riktigt.
På Sjukhus hemma tar vi sjukhusvården dit patienten är som tryggast. Vi erbjuder samma medicinska kvalitet som slutenvården, men i en miljö som skapar lugn och återhämtning. Genom digitala hjälpmedel håller vi nära kontakt och ser till att patienterna alltid kan nå oss och när deras tillstånd kräver det ordnar vi snabbt med inläggning på sjukhuset.
Vi är ett varmt och kompetent team där alla bidrar med sin unika erfarenhet. Här jobbar sjuksköterskor, läkare och rehab tillsammans för att skapa trygg, säker och personlig vård för patienter från många delar av sjukhuset. Vi utvecklas hela tiden och är nyfikna på nya arbetssätt och vi hoppas att du vill utvecklas med oss.
Som sjuksköterska i Sjukhus hemma får du en varierad, självständig och meningsfull vardag. Du möter patienten i hemmet och arbetar med både medicinska och omvårdnadsrelaterade bedömningar och behandlingar många av de insatser som annars sker på en vårdavdelning. Du blir patientens trygga kontaktperson, och du stöttar även i hur våra digitala lösningar fungerar. Samtidigt finns teamet alltid nära för stöd, bollplank och gemensamma lösningar. Här arbetar vi med omtanke, professionalism och stor stolthet.
Arbetet är förlagt till dag- och kvällspass, både vardagar och helger men hos oss arbetar du inte natt.
Klicka gärna på länken nedan för att få en inblick i hur "Hospital at home" kan fungera:https://play.mediaflowpro.com/ovp/17/60CFYJE13RKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du har tidigare erfarenhet av arbete som sjuksköterska och för den här tjänsten är det ett krav att du har B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du tidigare arbetat inom något av följande områden:
• Internmedicin
• Infektionssjukvård
• Slutenvård
• Kommunal hälso och sjukvård.
Hos oss kommer du använda digitala hjälpmedel dagligen. Därför uppskattar vi om du:
• är van vid att jobba digitalt
• kan förklara tekniska lösningar på ett enkelt och pedagogiskt sätt
Som person är du trygg i din yrkesroll och har en förmåga att självständigt fatta beslut. Du är en person som ser möjligheter i stället för hinder. Du drivs av nya utmaningar, har lätt för att snabbt ställa om och har ett öppet sinne för att lära dig nytt. Vidare så värdesätter vi att du har ett respektfullt och ödmjukt förhållningssätt gentemot patienter och kollegor och att du är en teamspelare som bidrar till ett givande samarbete. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Låter det här som en arbetsplats där du skulle trivas? Då är du varmt välkommen att söka och bli en del av vårt härliga gäng!
Vi arbetar med löpande urval skicka gärna in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att få lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
