Sjuksköterskor till Sätra Vård- och omsorgsboende för sommarvikariat
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Är du sjuksköterska och söker ett meningsfullt arbete över sommaren där du kan göra verklig skillnad för våra äldre? Vi söker 2-8 sjuksköterskor för sommarvikariat.
Låter det intressant är du varmt välkommen ansöka. Vi arrangerar även ett öppet hus/rekryteringsträff den 15 april kl. 13-16 dit du är välkommen för att träffa oss och se vår verksamhet. Adress: Frösätrabacken 7c i Sätra!
Mer information om rekryteringsträffen och ansökningsprocessen hittar du längst ner under rubriken "Övrigt".
Välkommen till oss
Sätra Vård- och omsorgsboende är ett Silviahemscertifierat boende med 120 platser, specialiserat på demens, kognitiv svikt och Huntingtons sjukdom. Av dessa platser är 24 inriktade på socialpsykiatri. Vi erbjuder även dagverksamhet för personer med demens. År 2015 mottog Sätra vård- och omsorgsboende Stockholms stads kvalitetsutmärkelse och har sedan dess fortsatt att utveckla vår palliativa vårdfilosofi och våra kvalitetsprocesser för att bli ledande inom demensvård.
Hos oss är målet att förena trivsel med utveckling, samtidigt som vi genom samarbete mellan alla yrkesroller ger våra boende den bästa möjliga omsorg av hög kvalitet.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska för sommarvikariat på Sätra Vård- och omsorgsboende.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en varierad arbetsroll där du får chansen att påverka och göra skillnad för dem vi finns till för.
Tjänsten är sommarvikariat med start i maj till och med augusti med eventuell möjlighet till förlängning.
Din roll
I rollen som sjuksköterska blir du en viktig del av teamet tillsammans med chefer, sjukgymnast, arbetsterapeut och omvårdnadspersonal. Du ansvarar för kvalificerade insatser för brukarna inom enhetens olika inriktningar.
Arbetet innebär att, i team, säkerställa att våra boende får den vård och omsorg de behöver. Detta inkluderar nära samverkan med omvårdnadspersonal, rehabpersonal, läkarorganisationen och andra vårdgivare, såsom inom slutenvård och primärvård.
Du kommer även att ha ett förebyggande fokus, till exempel genom riskbedömningar och hälsoplaner, registrering i nationella kvalitetsregister, uppföljning av delegeringar och hantering av avvikelser. Dessutom ingår arbetsledning av omvårdnadspersonal i dina arbetsuppgifter. På kvällar och helger tar du en arbetsledande roll för hela verksamheten.
Vi arbetar enligt den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar:
Teamarbete
Relation och kommunikation
Symtomkontroll
Närståendestöd
I rollen ingår att samverka med läkarorganisationer, till exempel genom att delta på ronder, förbereda läkemedelsgenomgångar och utföra medicintekniska arbetsuppgifter vid behov.
Din kompetens och erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
vara legitimerad sjuksköterska
ha goda kunskaper om relevant lagstiftning och föreskrifter
behärska svenska språket väl, i både tal och skrift
Meriterande erfarenheter är:
arbete inom äldreomsorg, demensvård och/eller socialpsykiatri
kunskaper i dokumentation inom hälso- och sjukvård
kännedom om psykiatri och Huntingtons sjukdom
Rollen ställer krav på flexibilitet, förmåga att prioritera och trygghet i att hantera akuta situationer. Du bör känna dig säker i att vårda personer som befinner sig i livets slutskede.
Det är viktigt att du känner dig trygg med att leda omvårdnadspersonal i det dagliga omvårdnadsarbetet. Vidare att arbetar självständigt och har förmågan att prioritera, organisera och planera dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. Samtidigt trivs du med att arbeta i team och har lätt för att samarbeta både med kollegor i olika yrkeskategorier och med anhöriga.
Du er en stabil person med ett helhetsperspektiv på verksamheten. Du arbetar målinriktat, fokuserar på resultat och tar beslut med verksamhetens bästa i åtanke. Med nya idéer och förslag bidrar du aktivt till utvecklingen av verksamheten, samtidigt som du främjar ett gott samarbete genom ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt.
Välkommen att träffa våra sjuksköterskor, upptäcka verksamheten och ställa alla dina frågor vid vår rekryteringsträff!
Tid och plats för öppet hus/rekryteringsträff: Den 15 april kl. 13-16. Adress: Frösätrabacken 7c i Sätra! Ingen föranmälan krävs.
Fångar vi sedan ditt intresse är du välkommen att söka jobb hos oss, antingen nu direkt eller efter du träffat oss. Ansökan görs via ansökningslänken där du skickar in ditt CV och svara på ett antal urvalsfrågor.
Tjänsten ställer krav på uppvisande av digitalt registerutdrag från polisen innan anställning. Registerutdraget får inte vara äldre än 6 månader.
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringsperioden så tveka inte att skicka in din ansökan redan nu!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1048". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Skärholmens stadsdelsförvaltning, Sätra Vård- och omsorgsboende Kontakt
Yvonne Esgård yvonne.esgard@stockholm.se 08-50824531 Jobbnummer
9826014