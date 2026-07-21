Sjuksköterskor till ryggmärsstimuleringsteamet på Neurokirurgi i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-07-21
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Är du specialistsjuksköterska eller allmänsjuksköterska med flerårig arbetslivserfarenhet som vill arbeta på en mottagning som präglas av laganda, god kommunikation och hög kompetens? Trivs du med att arbeta såväl självständigt som i team, och alltid med patienten i fokus? Då kan du vara den vi söker! Vi välkomnar nu två sjuksköterskor till vår mottagning på neurokirurgen för arbete med ryggmärgsstimulering.
Område neurokirurgi i Lund ingår i Verksamhetsområde (VO) neurokirurgi och smärtrehabilitering vid Skånes universitetssjukhus (Sus). Vi är en av sju neurokirurgiska verksamheter i Sverige och tillgodoser Södra sjukvårdsregionen med högspecialiserad vård. Vi bedriver vård av patienter med skador och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Inom verksamhetsområdet finns intensiv-, intermediär pre- och postoperativ vård samt operationssjukvård och mottagningsverksamhet.
Neurokirurgen ansvarar tillsammans med smärtrehabiliteringen för ryggmärgsstimulering Spinal Cord Stimulation (SCS) inom Södra Regionen. I dagsläget ingår sjuksköterskemottagningen kring ryggmärgsstimuleringen i smärtrehabiliteringens verksamhet. Den överflyttas nu till neurokirurgen. Med SCS behandling kan verksamheten erbjuda en smärtreduktion till patienter med perifer neuropatisk smärta. En reducerad smärta innebär ett minskad lidande och medför ökad livskvalité för patienter. Behandlingen är ofta livslång och uppföljning görs fortlöpande samt med årliga kontroller. Detta innebär kontinuerlig och återkommande kontakt med patienter i form av operativa åtgärder som inläggning av system, batteribyten, byte av elektroder, programmering, rådgivning, uppföljning med tekniska kontroller, omprogrammering och stöd till patient, samt andra vårdgivare vad gäller hantering av utrustning och behandling.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu två sjuksköterskor till vårt ryggmärgsstimuleringsteam!
Du är en av två sjuksköterskor i vår ryggmärgstimuleringsverksamhet på Skånes universitetssjukhus (Sus). Du har ett nära samarbete med teamet som består av smärtläkare, neurokirurg och sekreterare. Därtill kommer teamet ha samarbete med en fysioterapeut och en psykolog från smärtrehabiliteringen som är knutna till teamet.
I uppdraget ingår att medverka vid SCS:s konferens med remisshantering och vid bedömning/selektion. Du förbereder patienten inför operation på mottagningen med information och teknisk undervisning, deltar vid inläggning av utrustning på operation och gör programmeringsinställningar för en individuellt anpassad behandlingsterapi. Detta görs i samråd med ansvarig läkare. Arbetet på mottagningen innebär hantering av tekniskt system och sedvanligt mottagningsarbete i samarbete med ansvarig läkare. Därtill består arbetet av telefonrådgivning, patientuppföljningar och årliga kontroller, samt kontakt med företagsrepresentanter.
Förhållningssättet till patienterna är holistiskt och utifrån ett biomedicinskt psykosocialt perspektiv. Det ingår också att arbeta med hälsorådgivning kring levnadsvanor gällande kost, tobak och alkohol. Uppdraget i SCS-teamet är planerat till 75 procent per sjuksköterska, övrig arbetstid är du i neurokirurgens verksamhet. Tjänsten är främst dagtid på vardagar, den innebär även två helgpass i månaden inom vår slutenvårdsverksamhet. Du får en strukturerad introduktion med bredvid gång och stöd av erfarna kollegor.
Dina arbetsuppgifter som sjuksköterska inom Neurokirurgensverksamheten på 25 procent utformas efter verksamhetens behov och din kompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du är allmänsjuksköterska eller har specialistutbildning inom anestesi eller intensivvård eller annan lämplig inriktning. Därtill har du flerårig arbetslivserfarenhet i sjuksköterskeyrket. Vidare är språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav.
Vi ser det som meriterande med något av följande:
• Erfarenhet av operationsverksamhet
• Arbetslivserfarenhet inom ditt specialområde som specialistutbildad
• Erfarenhet av arbete med patienter med akut och långvarig smärta, postoperativ vård eller neurokirurgi.
• Specialiserad kunskap med vidareutbildning inom smärta
• Erfarenhet av arbete med ACT och/eller motiverande förhållningssätt såsom MI
• Erfarenhet av rådgivning inom levnadsvanor
Vi söker dig som har ett intresse av att arbeta med patienter med långvarig smärta och teknisk utrustning, tycka om att arbeta i team och uppskatta ett omväxlande tempo. Vidare tycker du att det är roligt att utveckla och driva processer framåt, arbeta i komplexa team och är ansvarstagande. Därtill värdesätter vi att du är strukturerad och har förmåga att prioritera i det självständiga arbetet. Du har även ett omsorgsfullt och personcentrerat bemötande. För oss är det en självklarhet att du har förmågan att bemöta såväl patienter som anhöriga, medarbetare och studenter med omtanke och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330080". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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291 89 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Vision
Carita Junholt 046-174610 Jobbnummer
10007894