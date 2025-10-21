Sjuksköterskor till Resursteam i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta på ett annorlunda sätt och kompetensutvecklas samtidigt? Vill du även ha möjligheten att påverka balansen mellan arbete, fritid och återhämtning? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Område bemanning, Resursteamet, fungerar som en intern bemanningsorganisation, där skillnaden mot ett externt bemanningsföretag är att du är anställd av Skånes universitetssjukhus (Sus), har samma anställningstrygghet och förmåner som övriga medarbetare på sjukhuset och att du har en tillhörighet i en arbetsgrupp. Vi har verksamhet i Malmö, Lund och Ystad. För denna tjänst har du din tillhörighet i Resursteamet i Malmö. Du kommer huvudsakligen att bokas ut till verksamheterna på den ort du tillhör men du har möjligheten till variation mellan de andra orterna. Område bemanning består av team av sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och interimchefer. Tillsammans är vi en arbetsgrupp som kännetecknas av hög kompetens, servicemedvetenhet, flexibilitet, arbetsglädje och yrkesstolthet. Teamet har en central och värdefull roll för sjukhusen. Vår vision är att vara bästa möjliga alternativ vid bemanningsbehov.
Vill du veta mer om vår verksamhet är du välkommen att kontakta ansvarig enhetschef Monika Sankovic på 040-331576. Möjlighet finns också att hospitera eller prata med våra medarbetare. För en inblick i verksamheten, följ oss på Instagram! #resursteametsusPubliceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska i resursteamet arbetar du i första hand på vuxenvårdavdelningar men du har även möjlighet att arbeta inom andra verksamheter som exempelvis akutmottagning, barnavdelningar och annan mottagningsverksamhet.
Vi erbjuder dig:
• Ett gediget och välutvecklat introduktionsprogram utifrån dina förutsättningar.
• Intern vidareutbildning.
• Möjlighet finns att arbeta hel- eller deltid.
• Friskvårdsbidrag.
• Möjlighet att arbeta deltid tills ditt barn fyller 12 år.
• Företagshälsovård och arbetsskadeförsäkring.
• Betald semesterledighet redan under ditt första anställningsår.
• Du har möjlighet att välja mellan att arbeta på heltid eller deltid.
• Individuellt anpassad introduktion och utbildningsinsats utifrån din tidigare yrkeserfarenhet och kompetens.
Anställningen innebär årsarbetstid med tjänstgöring dag, kväll, natt och helg. Fördelen med årsarbetstid är att du kan lägga ditt schema på ett mer varierat sätt. Den ena veckan behöver inte vara den andra lik och du kan påverka ditt schema fortlöpande. Det är också lättare med ledigheter utanför de stora semesterperioderna sommar, jul och nyår. Medarbetarna arbetar med flexibilitet i sitt schema då vår verksamhet är dynamisk och beställningarna från verksamheterna ser olika ut. Man kompenseras för flexibiliteten genom ett tillägg på grundlönen. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som tycker om utmaningar och är trygg i din yrkesroll. Du är förändringsbenägen och kan snabbt anpassa dig till verksamhetens behov och olika vårdmiljöer då rollen ställer krav på ett flexibelt arbetssätt. Du delar våra värderingar välkomnande, drivande, omtanke och respekt och verkar för ett gott samarbete samt medarbetarskap både inom och utom verksamheten. Arbetet ställer krav på engagemang, god servicekänsla och egenansvar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Kunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vidare har du minst tre års erfarenhet inom yrket. Det är meriterande om du har erfarenhet från olika specialiteter.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
