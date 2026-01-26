Sjuksköterskor till Rehabiliteringsmedicinavdelningen i Hässleholm
Region Skåne, Hässleholms sjukhus
2026-01-26
Gör skillnad. Varje dag.
Var med och bygg framtidens ortopediska rehabilitering. Vill du arbeta nära patienten och följa rehabiliteringsprocessen över tid? Nu finns möjlighet att bli en del av ett nytt, specialiserat team för ortopedisk slutenvårdsrehabilitering vid Hässleholms sjukhus. Här kombineras medicinsk omvårdnad med aktiv rehabilitering i ett sammanhållet, personcentrerat och interdisciplinärt arbetssätt.
På Hässleholms sjukhus finns en stark verksamhet inom internmedicin, ortopedi, neurologi och rehabiliteringsmedicin. I samband med en omorganisation för ökad kvalitet och tillgänglighet renodlar vi våra uppdrag och öppnar från maj 2026 ett nytt team med inriktning mot ortopedisk rehabilitering.
Rehabiliteringsmedicinavdelningen erbjuder ortopedisk slutenvårdsrehabilitering för vuxna patienter med akuta ortopediska åkommor av icke-kirurgisk karaktär där behov av samordnade rehabiliteringsinsatser föreligger.
Varför välja Hässleholm?
Hässleholm är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här kombineras ett meningsfullt arbete i en specialiserad och utvecklingsinriktad verksamhet med ett vardagsliv som ger utrymme för balans och återhämtning.
Som medarbetare vid Hässleholms sjukhus erbjuds du bland annat:
• Utmärkt pendlingsläge tågförbindelser i alla riktningar gör det enkelt att pendla hit. Sjukhuset ligger på gångavstånd från stationen.
• Närhet till natur och fritid skog, sjöar och friluftsliv runt knuten, med goda möjligheter till återhämtning efter arbetsdagen.
• Trygg arbetsmiljö och nära samarbete mindre sjukhus ger korta beslutsvägar, stark teamkänsla och möjlighet att verkligen påverka.
• Utveckling och karriär arbeta i ett av Region Skånes tre centrum för rehabiliteringsmedicin med goda möjligheter till kompetensutveckling och fördjupning inom rehabilitering.
• Arbeta nära patienten på riktigt här följer du patientens rehabiliteringsresa över tid och ser resultatet av ditt arbete.
Hos oss i Hässleholm får du möjlighet att kombinera professionell utveckling med ett hållbart arbetsliv i en verksamhet där rehabilitering, kvalitet och människan alltid står i centrum.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss har du en nyckelroll i rehabiliteringsprocessen. Du följer patienten över tid och bidrar till helhet, kontinuitet och trygghet genom hela vårdtillfället.
Ditt uppdrag innebär att:
• kombinera medicinsk omvårdnad med ett tydligt rehabiliterande förhållningssätt
• samordna vård, omvårdnad och rehabilitering utifrån patientens mål och förutsättningar
• bidra aktivt i rehabiliteringsplanering, ronder och teammöten
• stödja patientens delaktighet, motivation och egen förmåga
• arbeta nära närstående inför utskrivning och hemgång
Hos oss finns ett tydligt och långsiktigt fokus på kompetensutveckling, med en stabil struktur som inkluderar utbildningssjuksköterskor, temadagar och möjligheter till fördjupning. För nyutexaminerade sjuksköterskor finns även möjlighet att genomföra ett kliniskt basår. Rollen innebär att vara en del av ett interdisciplinärt team med stark samarbetskultur samt god samverkan med kommunerna och välfungerande SVU-processer.
Arbetsklimatet präglas av delaktighet, respekt och ett närvarande ledarskap. Bokningsschema ger möjlighet att påverka arbetstiden, och en trygg introduktion kombineras med kontinuerligt stöd i den professionella utvecklingen.
Du ingår som en självklar del av det interdisciplinära teamet tillsammans med undersköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kurator, dietist, ortopedingenjör eller tekniker, farmaceut och medicinska sekreterare. Samordnare och SVU-koordinatorer ger stöd i den dagliga driften samt i utskrivningsprocessen.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk hälso och sjukvård, alternativt studerar du sista terminen på sjuksköterskeprogrammet. Svenska språkkunskaper motsvarande minst nivå C1 är ett krav. Du har ett intresse för rehabilitering, omvårdnad och långsiktiga vårdrelationer. Erfarenhet från akutsjukvård, geriatrik, neurologi eller ortopedi är meriterande.
Som person är du engagerad, nyfiken och positiv. Du trivs i teamarbete, tar ansvar och bidrar aktivt till samverkan. Du har förmåga att anpassa ditt arbetssätt efter patientens behov och förändrade situationer i vardagen. I mötet med patienter och närstående är du lyhörd, empatisk och professionell samt har ett genuint intresse för att skapa trygghet.
Du delar Region Skånes värdegrund och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vill du ha ett varierande och utvecklande arbete där du får följa patientens rehabiliteringsresa och verkligen se resultat av ditt arbete?
Då ser vi fram emot din ansökan och att välkomna dig som vår nya kollega på Rehabiliteringsmedicinavdelningen i Hässleholm.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
