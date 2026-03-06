Sjuksköterskor till Rehabiliteringsmedicinavdelning i Hässleholm
Region Skåne, Hässleholms sjukhus / Sjuksköterskejobb / Hässleholm Visa alla sjuksköterskejobb i Hässleholm
2026-03-06
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Hässleholms sjukhus i Hässleholm
, Kristianstad
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Var med och bygg framtidens rehabilitering. Här finns möjlighet att arbeta nära patienten och följa rehabiliteringsprocessen över tid. Vår verksamhet erbjuder specialiserad slutenvårdsrehabilitering vid Hässleholms sjukhus, där medicinsk omvårdnad kombineras med aktiv rehabilitering i ett personcentrerat och interdisciplinärt arbetssätt.
Hässleholms sjukhus har starka verksamheter inom internmedicin, ortopedi, neurologi och rehabiliteringsmedicin. En pågående omorganisation syftar till ökad kvalitet och tillgänglighet, där uppdragen renodlas och den specialiserade neurologiska och ortopediska slutenvårdsrehabiliteringen utökas.
Varför välja Hässleholm?
Hässleholm är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här kombineras ett meningsfullt arbete i en specialiserad och utvecklingsinriktad verksamhet med ett vardagsliv som ger utrymme för balans och återhämtning.
Fördelar med att arbeta hos oss:
• Utmärkt pendlingsläge - tågförbindelser i alla riktningar och kort promenad till sjukhuset.
• Närhet till natur och friluftsliv - skog, sjöar och motionsmöjligheter runt knuten.
• Trygg arbetsmiljö - mindre sjukhus med korta beslutsvägar, stark teamkänsla och stora möjligheter att påverka.
• Utveckling och karriär - del av Region Skånes tre centrum för rehabiliteringsmedicin, med goda möjligheter till kompetensutveckling.
• Arbete nära patienten på riktigt - möjlighet att följa patientens rehabiliteringsresa från start till mål.
Vi erbjuder en arbetsplats där professionell utveckling kombineras med ett hållbart arbetsliv, där rehabilitering, kvalitet och människan står i centrum.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett varierat och utvecklande arbete där du följer patienters rehabiliteringsresa. Vi välkomnar nu fyra nya sjuksköterskor till Rehabiliteringsmedicinavdelningen.
Uppdraget innebär en central roll i rehabiliteringsprocessen. Du följer patienten över tid och bidrar till helhet, kontinuitet och trygghet under hela vårdtillfället.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk hälso och sjukvård, alternativt studerar du sista terminen på sjuksköterskeprogrammet. Språkkunskaper i svenska motsvarande minst nivå C1 är ett krav. Du har ett intresse för rehabilitering, omvårdnad och långsiktiga vårdrelationer. Erfarenhet från akutsjukvård, geriatrik, neurologi eller ortopedi är meriterande.
Du som person är engagerad, nyfiken och positiv. Därtill trivs du med teamarbete, tar ansvar och bidrar aktivt till samverkan. Du har förmåga att anpassa ditt arbetssätt efter patientens behov och förändrade situationer i vardagen. I mötet med patienter och närstående är du lyhörd, empatisk och professionell samt har ett genuint intresse för att skapa trygghet. Vidare delar du Region Skånes värdegrund och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310640". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Kontakt
Rickard Munkhammar, Enhetschef 0451-29 66 63 Jobbnummer
9781003