Sjuksköterskor till Rättspsykiatriska regionkliniken, Sundsvall
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Sundsvall Visa alla sjuksköterskejobb i Sundsvall
2026-01-14
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Rättspsykiatriska regionkliniken är idag en av landets största kliniker för vård av patienter enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Vi har också uppdrag att vårda särskilt vårdkrävande patienter enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).
Kliniken är mitt i en stor expansion med en nybyggnation för att slutligen få 10 vårdavdelningar och 135 vårdplatser.
Vi erbjuder dig en mycket god arbetsmiljö där arbetet är omväxlande, självständigt och ansvarsfullt. Du får patientkontakt och tillfälle att träffa många nya arbetskamrater. Hos oss kan du trivas och utvecklas. Vi använder oss av så kallat tvättstugeschema där vi erbjuder goda möjligheter för personalen att själva påverkar arbetstiderna. Vi söker nu en sjuksköterska som är intresserad av att komma till oss och arbeta med rättspsykiatrisk omvårdnad.
Tjänsten avser ett vikariat, på heltid, med tillträde enligt överenskommelse till 2026-06-01 med eventuell möjlighet till förlängning.
Sjuksköterskor till Rättspsykiatriska regionkliniken, SundsvallPubliceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Inom RPK arbetar vi med kontaktmannaskap där sjuksköterskan har ett övergripande omvårdnadsansvar. Vi arbetar enligt en strukturerad vårdprocess i multiprofessionella team bestående av sjuksköterskor, skötare, läkare, psykologer, kuratorer och arbetsterapeuter. Du arbetar med avdelningens dagliga verksamhet och i arbetsuppgifterna ingår även att vara delaktig i vårdinsatser såsom:
samtal
behandlingsinsatser
ronder
journalföring
utvärdering och genomförande av omvårdnadsåtgärder
riskbedömningar
vårdplaneringar
funktionsbedömningar
läkemedelsadministration
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av psykiatrisk vård och behandling
Har en vidareutbildning inom psykiatri
Har ytterligare språkkunskaper
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Personlig mognad
Initiativtagande
Självgående
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "78:2026:003". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Victoria Sandin +4660183936 Jobbnummer
9682980