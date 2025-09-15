Sjuksköterskor till Rättspsykiatriska regionkliniken, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall befinner sig i en fortsatt expansionsfas där vi bygger framtidens rättspsykiatriska vård. I september öppnade vi vår nionde vårdavdelning - ett viktigt steg i arbetet med att stärka vår kapacitet och utveckla verksamheten. Nu tar vi sikte på nästa milstolpe: öppningen av den tionde och sista avdelningen. Nya avdelning 95 kommer att ha ett delat uppdrag med vårdplatser både för kriminalvårdspatienter och för sedvanlig rättspsykiatrisk vård.
När den nya avdelningen står klar våren 2026 når vi målet om totalt tio vårdavdelningar och 135 vårdplatser i moderna och ändamålsenliga vårdlokaler. Vi är ännu inte helt framme, men vi är nära - och vi fortsätter att söka engagerade medarbetare som vill vara en del av denna resa och bidra till framtidens vård.
De vi nu rekryterar kommer inte enbart att placeras på avdelning 95, utan kan komma att arbeta på någon av klinikens olika avdelningar. Vi söker dig som ser vår patientgrupp som en intressant och meningsfull målgrupp att arbeta med, och som vill bidra till att utveckla vården tillsammans med kollegor. Oavsett placering satsar vi på att våra nya medarbetare ska omges av erfarna kollegor, vilket ger både trygghet och goda möjligheter att växa i rollen.
Oavsett om du är nyutexaminerad och vill växa tryggt och hitta din roll, eller har lång erfarenhet och söker utrymme och förtroende att utvecklas vidare och lära nytt, har vi plats för dig.
Vi söker nu sjuksköterskor till nya avdelning 95 på RPK. Tjänsterna avser tillsvidareanställningar på heltid med tillträde 2025-02-02 eller enligt överenskommelse.
Hos oss på RPK Sundsvall kan du arbeta som sjuksköterska och, efter genomförd specialisering, även som psykiatrisjuksköterska. I rollen som sjuksköterska ansvarar du för att leda och prioritera omvårdnadsarbetet med fokus på patientens behov och säkerhet. Du arbetar i nära samarbete med läkare, psykologer och andra vårdprofessioner för att skapa en trygg och kvalitativ vårdmiljö.
En viktig del av arbetet är att ansvara för hela omvårdnadsprocessen: bedöma vårdbehov, planera insatser, genomföra åtgärder och utvärdera resultat för att säkerställa hög vårdkvalitet. I dina arbetsuppgifter ingår också:
Samtal och behandlingsinsatser som stödjer patientens välbefinnande.
Deltagande i risk- och funktionsbedömningar samt vårdplaneringar.
Dokumentation och journalföring enligt fastställda rutiner.
Läkemedelsadministration och säker hantering av ordinationer.
För psykiatrisjuksköterskor tillkommer specialiserade uppgifter som:
Strukturerade kliniska bedömningar.
Bedömning av symtom och läkemedelseffekter enligt manualer.
Aktivt deltagande i forskning, kvalitets- och förbättringsarbete.
Bidra till utvecklingen av evidensbaserad och personcentrerad vård.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Är vidareutbildad till psykiatrisjuksköterska
Har erfarenhet av psykiatrisk vård och behandling
Har erfarenhet av att arbeta inom kriminalvården/häkte
Har ytterligare språkkunskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Stabil
Samarbetsförmåga
Omdöme
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning. Ersättning
