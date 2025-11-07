Sjuksköterskor till Psykiatriska akutmottagningen
2025-11-07
På psykiatriska akutmottagningen i Västmanland möter du människor i livets mest utmanande stunder och gör verklig skillnad. Här arbetar du tillsammans med engagerade och erfarna kollegor i en miljö där samarbete, trygghet och utveckling står i fokus. Hos oss får du använda hela din kompetens, växa i din roll och bidra till en psykiatrisk vård som finns där när den verkligen behövs. Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska psykiatriska akutmottagningen välkomnas du till en arbetsplats där du får möjligheten att utvecklas tillsammans med en erfaren arbetsgrupp och där du kommer att växa med din uppgift. Ditt arbete kommer att bestå av att göra en första bedömning av patienterna som söker till oss, i nära samarbete med läkare. Telefonrådgivning är också en del av ditt arbete för att klargöra vårdbehov och rekommendera rätt vårdnivå.
Här kan du se en film om hur det kan vara att arbeta hos oss: https://youtu.be/rPmpMpHWBi4
Om arbetsplatsen
Psykiatriska akutmottagningen i Västerås är en del av den högspecialiserade vården vid Västmanlands sjukhus med ett länsövergripande uppdrag. Upptagningsområdet har cirka 300 000 invånare och mottagningen tar emot ca 5000 sökanden/år. På mottagningen har vi ett nära och teambaserat arbetssätt där arbetsgruppen består av sjuksköterska, skötare, läkare och enhetschef.
På psykiatriska akutmottagningen finns Mobil Akut Psykiatri (MAP) som är ett projekt som innehåller flera olika delar och syftar till att komplettera befintlig verksamhet som består av sluten- och öppenvård.
Hos oss välkomnas du som blir vår nya kollega till en erfaren arbetsgrupp som ser fram emot att just du söker till oss. Psykiatriska akutmottagningen är en del av Vuxenpsykiatri Västmanland som ska erbjuda en väl fungerande vårdkedja, med ett gott samarbete mellan akutvård, heldygnsvård och öppenvård.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• ett arbete där du har en viktig roll i vår verksamhet
• arbete i en verksamhet som uppmuntrar till idéer och delaktighet i utvecklingsarbete
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
För att vara behörig att söka behöver du vara legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du är specialistutbildad psykiatrisjuksköterska eller har tidigare erfarenhet av psykiatriskt omvårdnadsarbete. MI-utbildning är meriterande, men saknar du den får du möjlighet att gå den hos oss. Tjänsten förutsätter en god svenska muntligt och skriftligt och övriga språkkunskaper är en stor fördel. Det är också ett plus om du har kunskap i journalsystemet Cosmic.
Vi söker dig som är trygg i din roll som sjuksköterska. Du har ett genuint intresse för människan och psykiatri och en stor empatisk förmåga. I arbetssammanhang kan du bibehålla ditt lugn och prioritera även i akuta eller oväntade situationer. Då rollen innebär kontakter med många olika instanser är det viktigt att du är lyhörd och kan samarbeta bra med andra. Vi söker dig med en positiv grundinställning och som gärna visar engagemang för utvecklingsarbete.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid. Tjänstgöring dag/kväll/helg.
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 23 november 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer är planerade att ske digitalt via Plattformen Teams v.48 och 49.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Vårdförbundet
Johan Nilsson johan.nilsson@regionvastmanland.se 076-511 65 88 Jobbnummer
9593647