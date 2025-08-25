Sjuksköterskor till psykiatrisk slutenvård
Region Jämtland Härjedalen, Allmännpsykiatri slutenvård / Sjuksköterskejobb / Östersund Visa alla sjuksköterskejobb i Östersund
2025-08-25
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Allmännpsykiatri slutenvård i Östersund
Trevliga kollegor, goda utvecklingsmöjligheter och en strävan att ligga i framkant. Det vill vi på vuxenpsykiatrin i Östersund erbjuda våra medarbetare. Vi söker nu sjuksköterskor som vill vara en del av teamen inom vår heldygnsvård!
Psykiatrin rymmer både öppen- och heldygnsvård och är uppdelad i subspecialiserade bedömnings- och behandlingsenheter som bistår patienter i Jämtlands län som är i behov av specialistpsykiatri. Sammanlagt har området ca 270 medarbetare som hjälper våra patienter med psykisk ohälsa.
Vi söker nu sjuksköterskor till våra heldygnsvårdsavdelningar:
* Avdelning 1b med inriktning akutpsykiatri.
* Avdelning 4a erbjuder psykiatrisk heldygnsvård med inriktning mot psykoser och ätstörningsvård.
* Avdelning 4b erbjuder psykiatrisk heldygnsvård mot affektiva-, geriatriska tillstånd.
Personcentrerad vård och den psykiatriska omvårdnaden är i fokus och vi satsar stort på konceptet Meningsfull heldygnsvård och programmet Safewards Meningsfull heldygnsvård Uppdrag Psykisk Hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se)
Vi hittar tillsammans den avdelning som passar dig bäst utifrån din erfarenhet, intresse och vår intervjuprocess.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i heldygnsvård arbetar du nära patienten och som arbetsledare för personal med att hjälpa patienten i sitt dagliga liv, sin personliga omvårdnad och sina sociala kontakter. Hos oss arbetar du tillsammans med andra yrkeskategorier så som undersköterskor, läkare, kurator och psykolog. Du får ett brett och spännande arbetsfält och ett nära samarbete med områdets öppenvård. Vi strävar alltid efter ett medarbetardrivet förbättringsarbete för att nå målen med en god och säker vård och ett professionellt bemötande.
Din introduktion på arbetsplatsen anpassas efter vilken erfarenhet du har sedan tidigare, vanligtvis har sjuksköterskor fyra veckors introduktion med stöd och hjälp av en mentor. Vi har även ett koncept för nyutexaminerade sjuksköterskor, där deltagande erbjuds i ett regionövergripande program som benämns som kliniskt basår. För dig som har en längre erfarenhet ser vi fram emot att kunna ta vara på dina specialistkunskaper!
Välkommen till Område psykiatri. Vi ser framemot din ansökan!Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska.
Meriterande är om du har erfarenhet och/eller vidareutbildning inom psykiatri.
Du är van att arbeta såväl självständigt som i team och har god samarbetsförmåga.
Stor hänsyn tas till den personliga lämpligheten.
ÖVRIGT
Vi ser gärna att du inkommer med din ansökan så snart som möjligt då intervjuer kommer att ske löpande.
Hör våra kollegor själva berätta om sitt arbete på Vuxenpsykiatrin i Östersund via https://regionjh.se/psykiatri
Ny i kommunen eller i länet? Rekryterande chef kan svara på frågor om boende där vi som arbetsgivare har vissa möjligheter att erbjuda det.
För mer information till dig som ny i länet på resan mot flytt till Jämtland Härjedalen ta del av Ta stegets inflyttarweb: https://tasteget.nu/
Vi har gjort vårt val av rekryteringstjänster och avsäger oss vänligt men bestämt ytterligare erbjudanden.
Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273053". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Allmännpsykiatri slutenvård Kontakt
Enhetschef Psykiatrisk vårdavdelning 4B
Lars Backus lars.backus@regionjh.se 076 - 134 84 36 Jobbnummer
9472958