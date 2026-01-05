Sjuksköterskor till Pre- och postoperativ enhet i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Vi vill rekrytera sjuksköterskor med basplacering på Pre- och postoperativ avdelning kirurgi och ortopedi på Skånes universitetssjukhus (Sus) i Malmö. Hos oss arbetar du dygnets alla timmar alternativt enbart natt i en miljö där teamkänsla, lärande och kvalitet genomsyrar allt vi gör. Det är ett arbete som ger variation, utmaning och utveckling inom det perioperativa flödet med fokus på postoperativ omvårdnad.
Vi vill att du ska trivas och växa hos oss. Därför arbetar vi enligt Magnetmodellen som bygger på engagemang, delaktighet och ständig utveckling.
Vår pre- och postoperativa enhet är en del av Verksamhetsområde Intensiv- och Perioperativ vård (VO IPV). Vi har öppet dygnets alla timmar, veckans alla dagar, men ingår i en pågående sammanslagning där du på sikt kan får möjlighet att rotera mellan flera pre- och postoperativa enheter även inom rekonstruktiv kirurgi och kvinnokirurgi - perfekt för dig som vill bredda din kompetens och prova nytt utan att byta arbetsplats.
Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och vill bidra till en trygg och personcentrerad vård. Du tycker om variation, samarbete och ser utveckling som en naturlig del av ditt yrkesliv.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
På vår enhet arbetar vi med att ge patienterna den bästa möjliga vården före och framför allt efter operation. Som sjuksköterska på den pre- och postoperativa enheten kommer du i kontakt med patienter, både vuxna och barn inom många olika specialiteter. Vårt team värdesätter samarbete, respekt och empati i alla möten, både med patienter och deras anhöriga, men även kollegor.
Hos oss får du möjlighet att:
• Arbeta i ett kompetent team med nära samarbete mellan olika professioner.
• Bidra till att säkerställa högkvalitativ vård före och efter operation.
• Fortsätta utvecklas i din yrkesroll genom kontinuerligt lärande och kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet inom somatiken med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Har du erfarenhet av eller specialistutbildning inom akutsjukvård, barn, kirurgisk/urologisk vård, pre- och postoperativ vård eller intensivvård, ser vi det som meriterande.
Du är engagerad, trygg i din yrkesroll och vill arbeta i en dynamisk miljö. Du har lätt att samarbeta och har förmåga prioritera i akuta situationer. Vi förutsätter att du, liksom vi, drivs av vilja och intresse av att utveckla den postoperativa vården. Därtill är du motiverad att aktivt delta i den ständiga förbättringsprocess vi befinner oss i. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Utdrag från belastnings- och misstankeregistret görs innan eventuell anställning.
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
