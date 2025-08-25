Sjuksköterskor till Pre- och postoperativ enhet i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du bli en del av vårt kompetenta team och arbeta med personcentrerad vård i en dynamisk och omväxlande miljö? Är du intresserad av pre- och postoperativ vård och söker ett stimulerande uppdrag med utvecklingsmöjligheter? Vi söker nu två sjuksköterskor till pre-och postoperativa enheten med basplacering på pre och postoperativ avdelning, operation kirurgi och ortopedi.
Den pre- och postoperativa enheten är uppdelad i fyra olika avdelningar som tillhör operation kirurgi, operation ortopedi, operation kvinnokirurgi och operation rekonstruktiv kirurgi.
Pre- och postoperativ avdelning operation ortopedi har 10 vårdplatser, medan pre-och postoperativ operation kirurgi disponerar 15 pre- och postoperativa vårdplatser. Verksamheten omfattar både dagkirurgiska och inneliggande patienter.
Avdelningen för operation kirurgi, post-op, erbjuder dygnet runt-vård, främst för patienter inom kirurgi, kärlkirurgi och urologi. Under jourtid är den sjukhusets enda öppna postoperativa enhet och ansvarar då även för att ta emot patienter från övriga opererande specialiteter på Skånes universitetssjukhus i Malmö, inklusive operation ortopedi och operation kvinnokirurgi.
Den pre-och postoperativa enheten på operation rekonstruktiv kirurgi har öppettider måndag-fredag men genomgår just nu en sammanslagning som innebär att kunna rotera till våra tre andra pre-och postoperativa enheter i framtiden med delvis dygnet runt verksamhet.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss ges du möjlighet till ett arbete som präglas av förtroende, delaktighet och egenansvar. Patient omhändertagandet kännetecknas av evidensbaserad och vetenskapligt förankrade behandlingsmetoder. Här arbetar vi utifrån personcentrerat bemötande med respekt och empati. Vi arbetar i team och du arbetar tillsammans med kompetenta och erfarna undersköterskor och sjuksköterskor. Du har ansvar för upp till cirka fyra patienter och ett varierande flöde av in- och utskrivningar. Vården vi bedriver kännetecknas av en hög läkarnärvaro.
Som nyanställd får du en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter. Vi utgår ifrån att alla har en individuell inlärningsprocess och ser det som en självklarhet att du ska få stöttning av kollegor för att bli säker i din nya arbetsroll.
Vi tillämpar önskeschema och använder oss av Multiaccess schemaprogram. Arbetstiden är förlagd måndag till söndag och innefattar både dag- och nattjänstgöring. Hos oss erbjuds en flexibel arbetstidsmodell vilken medför arbetstidsförkortning.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med ett genuint intresse för akutsjukvård och kirurgisk omvårdnad. Språkkunskaper i svenska motsvarande minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Därtill ser vi gärna att du har specialistutbildning inom intensivvård, akutsjukvård, anestesi eller kirurgi. Alternativt har du lång och relevant erfarenhet inom områden som akutsjukvård, kirurgisk eller urologisk vård, samt pre- och postoperativ omvårdnad.
När det kommer till dig som person är du ansvarsfull och strukturerad samt har förmåga att prioritera i det självständiga arbetet. Du kan bemöta patienter, anhöriga, medarbetare och studenter professionellt och med omtanke och respekt. Vi ser även att du trivs med att arbeta i team och tycker om att arbeta i ett omväxlande tempo. Vi förutsätter att du, liksom vi, drivs av vilja och intresse av att utveckla den postoperativa vården. Du är därtill motiverad att aktivt delta i den ständiga förbättringsprocess vi befinner oss i. Givetvis arbetar du efter Region Skånes värderingar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna dig.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
