Sjuksköterskor till Pre- och postoperativ avdelning Trelleborg
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg / Sjuksköterskejobb / Trelleborg Visa alla sjuksköterskejobb i Trelleborg
2026-01-28
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg i Trelleborg
, Malmö
, Lund
, Ystad
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Vi söker två nya sjuksköterskekollegor till vår pre- och postoperativ avdelning i Trelleborg.
Är du specialistutbildad med erfarenhet av postoperativ vård och intresserad av att komma till en arbetsplats där vi månar om att bibehålla en god arbetsmiljö där du har möjlighet till kompetensutveckling och med fantastiska arbetskamrater är det till oss du ska söka dig.
Pre- och postoperativa avdelningen ingår i VO Planerade operationer som innefattar en elektiv kirurgisk verksamhet där ortopedisk- och öron-, näs- och hals- (ÖNH) kirurgi utgör merparten av uppdraget men vi gör även käk-, halsrygg- och tandoperationer. Enheten består av pre- och postoperativt omhändertagande med hög kvalitet och stora kvantiteter. Stor del av våra patienter är barn.
Den postoperativa avdelningen är en dygnet runt verksamhet helgfri måndag till och med fredag natt. Vi använder oss av Multiaccess för schemaplanering och arbetstiden är primärt lagd dag och kvällstid men även en del natttjänstgöring förekommer.
Vi arbetar aktivt med att införa Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell (KTM).Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska kommer du att arbeta med pre- och postoperativ vård av både inneliggande och dagkirurgiska patienter. En stor del av våra patienter är barn och en del av dessa har speciella behov. Vi har ett nära samarbete med personalen på operationsavdelningen, mottagningar och vårdavdelningen, allt för att vi ska kunna optimera vårt gemensamma omhändertagande av patienten.
Vi arbetar i team där en sjuksköterska och en undersköterska ansvarar för en station.
Vi månar mycket om våra patienter och arbetar hela tiden med patientens behov i fokus. Vår enhet kännetecknas av höga patientflöden som ställer krav på planering, framförhållning och att snabbt kunna ställa om till nya förutsättningar. Förmåga till ett gott patientbemötande samt samarbete med övriga personalkategorier inom enheten och externa aktörer är av stor vikt.
Vi arbetar aktivt med förbättrings processer, skapar olika möjligheter att delta i kompetensfrämjande arbete och har fyra utbildningsdagar per år tillsammans med operation och anestesi. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård som är specialistutbildad sjuksköterska inom anestesi-, postoperativ- eller intensivvård. Du ska ha erfarenhet av pre- och postoperativvård. Språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Vi ser att du har en stark förmåga att arbeta i team, är flexibel och har en god förmåga att prioritera vid stressade situationer. Du är en person som tar initiativ och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du har också en positiv inställning och bidrar till en god
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Utdrag ur belastningsregistret kommer göras innan eventuell anställning.
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi kan komma att intervjua och tillsätta tjänsten redan innan annonsens sista ansökningsdag. Vi ser fram emot att lära känna dig.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302591". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Kontakt
Magdalena Lindbast, Enhetschef 0724-64 08 54 Jobbnummer
9710396