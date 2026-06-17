Sjuksköterskor Till Palliativ Vård Och Asih I Kristianstad
Region Skåne, Nära vård och hälsa / Sjuksköterskejobb / Kristianstad Visa alla sjuksköterskejobb i Kristianstad
2026-06-17
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Vill du vara med och bidra till vår goda vårdkvalitet och tillsammans med oss utveckla framtidens specialiserade palliativ vård i nordöstra delen av Skåne? Då kan det vara just du som blir vår nya kollega!
Enheten för palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) inom Region Skåne har som övergripande mål att erbjuda en likvärdig vård till alla invånare i Skåne oberoende av diagnos, ålder och bostadsort. I Kristianstad har enheten ett specifikt uppdrag att ge palliativ specialistvård via hembesök dygnet runt. Enheten består av två delar som arbetar nära varandra; palliativvårdsavdelningen och avancerad hemsjukvård. På vår palliativvårdsavdelning i Kristianstad har vi tio vårdplatser och inom kommunerna Kristianstad, Bromölla och Östra Göinge har vi cirka 32 vårdplatser i hemmet. Vi samarbetar med kommunal vård och omsorg för att tillsammans kunna erbjuda en god och sammanhållen helhetsvård.
Till vår palliativvårdsavdelning kommer patienter för kortare eller längre vistelse beroende på inläggningsorsak. Vi har även ett palliativt konsultteam som besöker remitterade patienter på sjukhus och i hemmiljö samt utgör ett stöd till andra vårdgivare. Vi har också en palliativ specialistmottagning (PM) på dagtid. Den palliativa specialistmottagningen och vårt konsultativa stöd kommer att vara en viktig del av verksamhetens fortsatta utveckling. Genom att möta patienter tidigare i sjukdomsförloppet kan vi erbjuda stöd, symtomlindring och vård närmare patienten. Ett steg i detta är Stödjande cancervård, som är ett regiongemensamt arbete där vården förs närmare patienterna och där personer som genomgår cancerbehandling erbjuds symtomlindring och viss behandling i hemmet, i stället för att behöva vara inlagda på sjukhus.
Som anställd på ASIH kommer du att arbeta i en kreativ organisation tillsammans med kompetenta kollegor, där du är en viktig del av teamet. Korta beslutsvägar ger dig stora möjligheter att påverka ditt arbete. Vi har en egen beredskapslinje tillsammans med ASIH i Hässleholm och teamets läkare är tillgängliga dygnet runt.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Med anledning av bland annat pensionsavgång och graviditetsledighet välkomnar vi nu nya kollegor som har ett genuint intresse för palliativ vård och vill utvecklas inom området hos oss på ASIH i Kristianstad. Hos oss erbjuds du ett utvecklande och spännande arbete där du blir en del av ett tvärprofessionellt team.
Som nyanställd sjuksköterska hos oss får du fem veckors bredvidgång. Vi följer ett introduktionsprogram som är framtaget på enheten och efter avslutad bredvidgång följer ett mentorskap där du får stöd av en mer erfaren kollega utifrån dina behov. Vi värdesätter utvecklingsarbete, fortbildning, handledning samt reflektion för såväl nyanställda som rutinerad personal.
Som sjuksköterska hos oss utför du avancerad sjukvård i hemmet. Du leder och deltar aktivt i planering runt patientens dagliga vård tillsammans med övriga professioner samt samverkar med andra vårdgivare. Du förväntas även delta aktivt i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete.
Målet med den specialiserade vården är att samverka med patient och andra vårdgivare för att lindra de symtom som patienten besväras av och därigenom skapa bästa möjliga livskvalitet. Det innebär att tillgodose patientens fysiska, psykiska och existentiella behov samt att ge stöd åt närstående.
Vi har ett nära samarbete med palliativvårdsavdelningen för inneliggande patienter, ASIH i Hässleholm samt med sjukhuset och olika mottagningar. Vi samarbetar även med CSK gällande vård av patienter inom Stödjande cancervård. Hos oss erbjuds du dessutom friskvårdsbidrag och individuell schemabokning via MultiAccess.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, gärna med några års yrkeserfarenhet. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har specialistutbildning inom onkologi och/eller palliativ vård. Då verksamheten består av vårdplatser i patientens eget hem eller på särskilt boende är giltigt B-körkort ett krav för tjänsten.
Du som söker är trygg i din yrkesroll och har patienten i fokus, vilket innebär att du har förmågan att se patienten som individ och dennes behov. En del av arbetet innebär stöd och samtal, det är därför viktigt att du är kommunikativ och har förmåga att möta människor på olika plan. Vidare har du ett flexibelt förhållningssätt och kan prioritera mellan olika arbetsuppgifter när arbetstempot är högt.
För att trivas hos oss behöver du kunna arbeta självständigt och fatta egna beslut. Vi ser att du gärna delar med dig av dina kunskaper och ditt goda humör för att skapa ett gott arbetsklimat. Vi värdesätter en positiv grundinställning samt vilja att vara delaktig i vårt utvecklingsarbete. Då du kommer att bli en viktig medarbetare i vår verksamhet lägger vi stor vikt vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332559". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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291 33 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Skåne, Nära vård och hälsa Kontakt
Enhetschef
Hanna Ekman 044-3092247 Jobbnummer
9968657