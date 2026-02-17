Sjuksköterskor Till Palliativ Vård Och Asih I Helsingborg
Region Skåne, Nära vård och hälsa / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-02-17
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Nära vård och hälsa i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Lund
, Burlöv
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker engagerade och trygga sjuksköterskor till avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). En verksamhet där patienten alltid är i fokus och stor vikt läggs vid bemötandet av varje patient och dess närstående. Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett team med starkt samarbete, bidra till utvecklingsarbete och använda din kompetens för att ge vård av högsta kvalitet. Är du flexibel, kommunikativ och redo att möta människor i olika livssituationer? Då kan du vara den vi söker!
Vi nu möjlighet att välkomna dig som är sjuksköterska med genuint intresse för palliativ vård till vår enhet i Helsingborg. Palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) är en verksamhet som erbjuder vård till svårt sjuka patienter i hemmet. Det övergripande målet för Region Skånes palliativa vård är god och nära specialiserad palliativ vård anpassad efter patientens behov med syfte att främja livskvalitet och ett ökat välbefinnande samt ge ett gott och nära stöd till närstående. Verksamheten omfattar även andra riktade palliativa eller kurativa åtgärder.
Vi erbjuder patienter och närstående kvalificerad vård, såväl medicinskt som psykosocialt, under dygnets alla timmar. Tjänsten innebär därför delvis arbete på obekväm arbetstid. Vi vårdar patienter i alla åldrar och med alla diagnoser där det finns ett specialiserat palliativt vårdbehov.
Vi arbetar aktivt med en hälsosam och individuell schemaläggning. Som medarbetare är det viktigt att få vara med och påverka både sin arbetsmiljö och våra patienters upplevelse av vården. Vi är övertygade om att vi bedriver en bättre och säkrare vård om vi som medarbetare trivs på jobbet. Hos oss finns det möjlighet att göra skillnad och kunna vara nöjd när arbetspasset är slut.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska hos oss utför du avancerad sjukvård i hemmet. Målet med den specialiserade vården är att samverka med patient och andra vårdgivare för att lindra patientens besvärande symptom för att nå högsta möjliga livskvalitet. Det innebär att tillgodose patientens fysiska, psykiska och existentiella behov samt att ge stöd till närstående.
Vi erbjuder dig ett utvecklande och spännande arbete där du blir en del av ett tvärprofessionellt team. Du leder och deltar aktivt i planeringen runt patientens dagliga vård tillsammans med övriga professioner och samverkar med andra vårdgivare, där hänsyn tas till hela livssituationen. Vi välkomnar hospitering och följer ett introduktionsprogram. Efter avslutad bredvidgång får du genom ett mentorskap stöd av en erfaren kollega på enheten, utifrån de behov du har.
Annonsen avser en tillsvidaretjänst samt ett vikariat på cirka ett år.
Vi behöver även dig som vill vara timanställd hos oss!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Då det i tjänsten ingår att vårda patienter i deras hem är även giltigt B-körkort ett krav. Vi ser gärna att du har några års yrkeserfarenhet som sjuksköterska och om du har specialistutbildning inom onkologi/palliativ vård och/eller barn är det meriterande.
För att trivas hos oss är du trygg i din yrkesroll och arbetar med patienten i fokus, vilket innebär att du har förmågan att se patienten och dennes individuella behov. En stor del av arbetet innebär stöd och samtal, därför behöver du vara kommunikativ och ha förmåga att möta människor på olika plan. Du har ett flexibelt förhållningssätt och en förmåga att kunna prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Att kunna arbeta självständigt och fatta egna beslut är av vikt, samtidigt som du värdesätter teamarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Annonsen avser en tillsvidaretjänst samt ett vikariat men även tjänst för timanställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306418". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Nära vård och hälsa Kontakt
Kristina Bengtsson, Enhetschef 0706-47 95 10 Jobbnummer
9746653