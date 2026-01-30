Sjuksköterskor till Ortopediavdelning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-01-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och skapa modern vård för framtidens patient, vara först med att få möjlighet att prova vårt nya introduktionskoncept och arbeta på Nya sjukhusområdet i Malmö (NSM)? Är du en sjuksköterska med ledaregenskaper? Sök då till oss!
Sedan hösten 2022 har verksamhetsområde (VO) ortopedi tre avdelningar som är piloter i projektet Magnet for Europe, där Skånes universitetssjukhus (Sus) är ett av fem sjukhus i Sverige som deltar. Ursprunget är hämtat från USA där Magnetsjukhusen kännetecknas av god arbetsmiljö och excellent omvårdnad, samt en förmåga att på ett magnetiskt sätt rekrytera och behålla personal.
Inom VO ortopedi vid Sus arbetar drygt 500 medarbetare och vi är en av Sveriges största ortopediverksamheter. Vi har verksamhet som bedrivs i både Lund och Malmö. Varje år tar vi emot drygt 85 000 besök på våra mottagningar och har ungefär 6 700 inneliggande patienter. I vår patientgrupp ingår både barn och vuxna.
Vår ortopediavdelning är en slutenvårdsavdelning med inriktning på trauma. Vi bedriver även en del elektiv kirurgi med ortopediska operationer på patienter med diagnosen hemofili. Omvårdnadsledaren driver förbättringsarbete och kvalitetsutveckling på avdelningen tillsammans med övrig personal. Verksamheten har en receptarie för att underlätta läkemedelshantering och stötta vid läkemedelsfrågor.
På vår arbetsplats arbetar vi enligt Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell (KTM), som ger en tydlig struktur för ditt lärande och dina karriärmöjligheter inom vår verksamhet. Ortopedavdelningen i Lund och Malmö var först i landet med att införa karriärtjänster för sjuksköterskor utifrån ett strukturerat utvecklingsprogram i fem faser där det ingår utbildningar och läraktiviteter i varje fas. Varje fas kopplas till en tydlig kompetensstege där det från och med fas tre ges möjlighet att söka tjänst som avancerad sjuksköterska inom ortopedi, kopplad till lönekriterier. Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska hos oss arbetar du med preoperativa förberedelser och postoperativ vård av patienter som genomgått olika typer av ortopedisk kirurgi. Du arbetar i tvärprofessionella team som består av sjuksköterska, undersköterska, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och administrativ personal. Tillsammans med teamet har du som sjuksköterska ansvar för att planera samt utför omvårdnadsarbete och medicinska behandlingar. Under vår pulsrond har alla våra medarbetare möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap med alla våra professioner. Som sjuksköterska agerar du som gruppledare i en konstellation bestående av en sjuksköterska och två undersköterskor.
Vi erbjuder dig som är nyexaminerad sjuksköterska en introduktion där du under sex till åtta veckor jobbar tillsammans med en erfaren kollega. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Du tycker att pre- och postoperativ vård är spännande samt tycker om att arbeta med både händer och huvud. Som person är du flexibel, engagerad och har en god organisations- och samarbetsförmåga. Vidare trivs du med att arbeta i team och har alltid patienten i fokus under ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303260". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Widad Colakoff, Enhetschef 040-33 76 65 Jobbnummer
9714868