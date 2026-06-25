Sjuksköterskor till Ortopediavdelning akut i Kristianstad
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad / Sjuksköterskejobb / Kristianstad Visa alla sjuksköterskejobb i Kristianstad
2026-06-25
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Vår verksamhet växer och vi söker därför efter fler sjuksköterskor som vill vara med och utveckla vår verksamhet! Välkommen till oss på Ortopediavdelning akut i Kristianstad!
Ortopedavdelning akut ingår i Verksamhetsområde (VO) Kirurgi och är ett av de största verksamhetsområdena vid Centralsjukhuset Kristianstad. Vi har mottagningsverksamhet med kirurgi-, kärl-, övre/nedre gastro- och bröst-/plastikpatienter samt onkologisk behandlingsenhet. De andra avdelningarna inom vårt verksamhetsområde är Kirurgiavdelning Akut (KAVA), Kirurgiavdelning, Urologi- och kärlavdelning, Gynekologi Kirurgi Öron-Näs-Hals. Mellan avdelningarna har vi ett aktivt samarbete med goda utvecklingsmöjligheter inom specialiteterna.
Den ortopediska verksamheten på Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) innefattar akuta operationer, mottagningsverksamhet och akutvårdsavdelning. På sjukhuset i Hässleholm drivs den elektiva ortopediska verksamheten. Vårt ortopediska verksamhetsområde är en universitetssjukvårdsenhet. Ambitionsnivån är hög och vi strävar mot det gemensamma målet om att leverera en hög kvalitet.
Ortopediavdelning akut ligger i framkant vad gäller vårdutveckling och omtanke för patienten. Arbetet på vår avdelning är omväxlande där ingen dag är den andra lik. I rollen som sjuksköterska utmanas och utvecklas du av varierande arbetsuppgifter, där både pre- och postoperativ omvårdnad samt rehabilitering ingår.
I ett tvärprofessionellt team arbetar du tillsammans med patienten och andra yrkeskategorier för att skapa förutsättningar för den bästa personcentrerade vården. Vi sätter patienten i fokus och för att göra det möjligt strävar vi efter att sänka antalet patienter per sjuksköterska.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Nu söker vi två kollegor som vill arbeta dag-, natt och kväll. Vi välkomnar både dig som har hunnit arbeta en tid och samlat på dig värdefulla erfarenheter inom yrket och dig som är ny i rollen.
Tillsammans med teamet har du som sjuksköterska ansvar för de förekommande sjuksköterskeuppgifterna på en opererande akutvårdsavdelning såsom att planera samt utföra omvårdnadsarbete och medicinska behandlingar. Under vår pulsrond har alla medarbetare möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap med alla våra professioner. Som sjuksköterska agerar du som gruppledare i en konstellation bestående av sjuksköterska och undersköterskor.
Många av våra patienter har även internmedicinska åkommor, vilket gör att du kontinuerligt utvecklar din kompetens. Förutom det direkta patientarbetet är alla medarbetare delaktiga i att utveckla och förbättra omvårdnaden av våra patienter.
Vi erbjuder regelbundet interna föreläsningar och workshops för att sprida och dela kunskap. Du som nyanställd sjuksköterska får en anpassad introduktion under sex veckor. Som nyutexaminerad har du även möjlighet att delta i Region Skånes kliniska basår som innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och mentorsträffar.
Anställning sker enligt grundschema med rotation dag/kväll/natt, där arbetstiden vid önskemål och överenskommelse med chef kan förläggas merparten av dag-, kvälls- eller nattpass. Helgtjänstgöring ingår, två av fem helger. På avdelningen tillämpas önskeschema.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill utvecklas och utmanas i din yrkesroll. Du tycker om att arbeta i team och vill bidra till en god arbetsmiljö, där vi alla känner arbetsglädje och gemenskap. Vidare har du ett stort engagemang för såväl det patientnära arbetet som för utveckling av verksamheten. Att ha ett gott bemötande mot patienter, närstående och medarbetare är en självklarhet för dig.
Det är viktigt att du känner till och tillsammans med oss vill arbeta utifrån Region Skånes värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad gäller de formella kraven är du som söker legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333704". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
J A Hedlunds väg 5 (visa karta
)
291 33 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Kontakt
Antonia Von Mentzer, Enhetschef Ortopediavdelning akut 044 3091087 Jobbnummer
9978448