Sjuksköterskor till Ortopediavdelning akut i Kristianstad
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad / Sjuksköterskejobb / Kristianstad Visa alla sjuksköterskejobb i Kristianstad
2025-09-22
Gör skillnad. Varje dag.
Verksamhetsområde (VO) kirurgi är en av de största verksamheterna vid Centralsjukhuset Kristianstad och består av Ortopediavdelning akut, Kirurgiavdelning akut, Kirurgiavdelning, Urologi- och kärlavdelning, Gynekologi-, kirurgi-, öron-, näs- och halsavdelning samt en onkologisk behandlingsenhet.
Ortopediavdelning akut ligger i framkant vad gäller vårdutveckling och omtanke för patienten. Arbetet på vår avdelning är omväxlande där ingen dag är den andra lik. I rollen som sjuksköterska utmanas och utvecklas du av varierande arbetsuppgifter, där både pre- och postoperativ omvårdnad samt rehabilitering ingår. I ett tvärprofessionellt team arbetar du tillsammans med patienten och andra yrkeskategorier för att skapa förutsättningar för den bästa personcentrerade vården. Många av våra patienter har även internmedicinska åkommor, vilket gör att du som sjuksköterska utvecklar en bred kompetens. Utöver detta prioriterar vi kompetensutveckling och utbildning.
Hos oss arbetar kunniga och engagerade medarbetare och vi arbetar alltid med patienten i fokus. Vi är ett stort team med olika yrkeskategorier som jobbar tätt tillsammans kring patienten. Vår avdelningsfarmaceut avlastar sjuksköterskorna med att beställa läkemedel, ser till så att alla läkemedel finns i vårt sortiment och fyller på läkemedelsvagnarna till varje team. Farmaceuten hjälper även till med att iordningsställa dropp, antibiotika och tablettdelning. Under dagtid på vardagar har vi samordnare som bland annat koordinerar alla inkommande samtal och en SVU-koordinator som planerar och kartlägger patientens behov inför hemgång.
Vi arbetar vidare på vår utveckling av avdelningen med ytterligare fler sjuksköterskor och undersköterskor.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Hos oss på Ortopediavdelning akut får du ett spännande och utvecklande arbete i trivsamt arbetsklimat där alla hjälps åt. Du omges av trevliga och kompetenta kollegor i ett nära teamarbete.
Som sjuksköterska arbetar du bland annat med preoperativa förberedelser och postoperativ vård av patienter som genomgått akuta ortopediska operationer och behandlingar. Vi vill skapa ett arbetssätt som både patienter och medarbetare vinner på. Därför fokuserar vi på de medicinska och omvårdnadsmässiga behoven som patienten har, vilket gör att teamindelning baseras på patienternas behov och personalens erfarenhet. En del av våra patienter erhåller epiduralkateter i samband med operation, vilket innebär att du får arbeta med avancerad smärtlindring. Många patienter som vårdas hos oss har även internmedicinska åkommor, därmed utvecklar du en bred kompetens. Förutom det direkta patientarbetet är alla medarbetare delaktiga i att utveckla och förbättra omvårdnaden av våra patienter.
Är du ny i din roll som sjuksköterska finns det möjlighet att delta vårt kliniska basår. Hos oss får du ett individuellt anpassat introduktionsprogram och vi har en utbildningssjuksköterska som finns tillgänglig för stöd, handledning samt utbildningar. Det finns också möjlighet till utbildning och kompetensutveckling, samt hospitering inom verksamheter som vi samarbetar med. Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande arbete med flera utvecklingsmöjligheter.
Om du är nyfiken och intresserad av att veta mer om avdelningen eller sjuksköterskerollen hos oss får du gärna ta kontakt via telefon eller mejl med Lisbet Alkmyr som är vikarierande enhetschef.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är en positiv och lyhörd sjuksköterska som ser utmaningar som möjligheter. Ditt arbete präglas av en hög ansvarskänsla och flexibilitet. Du har en god förmåga att anpassa och prioritera ditt arbete samt visa omsorg om patienter och deras närstående. Hos oss arbetar vi tillsammans och delar med oss av vår samlade kompetens till varandra, vilket ger alla möjlighet att utvecklas och vara delaktiga. Det är viktigt att du med vill bidra till detta hos oss. Du känner till och vill tillsammans med oss arbeta utifrån Region Skånes värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande med arbetslivserfarenhet från sjuksköterskerollen och opererande avdelning.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval och vi ser fram emot att lära känna dig. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
