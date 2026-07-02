Sjuksköterskor till Onkologimottagning medicinsk behandling i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-07-02
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Vi är en engagerad arbetsgrupp som drivs av en gemensam vilja att ständigt bli bättre i vårt arbete. Tillsammans arbetar vi aktivt med förbättringsarbete där vi strävar efter att utveckla både verksamheten och den egna kompetensen, alltid med patienten i fokus.
På Onkologimottagning medicinsk behandling erbjuds du ett stimulerande och utvecklande arbete i ett kompetent arbetslag där samarbete, kunskapsutbyte och ett gott arbetsklimat är en del av vardagen. Vår vision är en arbetsplats där ett närvarande ledarskap och ett starkt medarbetarskap tillsammans skapar en trygg, inkluderande och utvecklande arbetsmiljö.
Enheten är organiserad i olika behandlingsteam utifrån cancerdiagnos. För närvarande behandlar vi patienter med urologisk- och gastroenterologisk cancer. Behandlingarna har både kurativ och palliativ intention. Hos oss arbetar du med medicinteknisk utrustning och administrerar intravenösa läkemedel, inklusive cytostatika.
Utöver behandlingsteamen har vi ett dagjoursteam (DJ) som tar emot patienter i behov av akut medicinsk bedömning eller vård, exempelvis vid biverkningar av sin sjukdom eller biverkan av behandling. Teamet tar också om hand allergiska reaktioner, ansvarar för pre- och postoperativ omvårdnad i samband med subkutan venportsinläggning och olika typer av punktioner. Vi har även läkarmottagningar där kontaktsjuksköterskor och undersköterskor arbetar.
Du anställs på Onkologimottagning medicinsk behandling som består av olika delar vilket innebär att du arbetar över hela enheten och därmed möter patienter med olika diagnoser. Vi som arbetar här uppskattar detta med tanke på att det bidrar till en bredare kompetensutveckling och gör verksamheten mindre sårbar.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska har du ett stort ansvar och gör egna bedömningar inför den planerade cytostatikabehandlingen. Förutom att du administrerar behandlingar informerar du patienten om cytostatikan, dess verkan och möjliga biverkningar samt hanterar eventuella överkänslighetsreaktioner. Du ansvarar för den långsiktiga planeringen kring patientens behandling och cancerrehabilitering. Arbetet sker enligt PAS-skap (patientansvariga sjuksköterska), där du som sjuksköterska står för kontinuiteten i vården.
Arbetet innebär en hel del telefonkontakter som rådgivning, telefonordinationer samt biverkningskontroller. Vi eftersträvar att arbeta patientcentrerat vilket kräver lyhördhet från dig och det innebär att du genomför stödjande och svåra samtal.
Som medarbetare är du engagerad och delaktig i verksamhetens drift och utveckling samt arbetsmiljön och arbetsklimatet på enheten.
Vi erbjuder dig:
• en god introduktion
• kontinuerlig handledning
• utvecklingsmöjligheterKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har arbetat som sjuksköterska något år. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vidare är det meriterande om du har vidareutbildning inom onkologi eller erfarenhet från onkologisk omvårdnad eller liknande verksamhet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329247". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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291 89 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Enhetschef
Åsa Wallander asa.wallander@skane.se +4640-332963 Jobbnummer
9989910