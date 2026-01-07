Sjuksköterskor till Onkologiavdelning 87 i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-01-07
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Bli en del av oss på Onkologen 87! Vi bedriver onkologisk specialistvård och är både stolta över den vård vi bedriver och den arbetsmiljö vi kan erbjuda dig som sjuksköterska!
Onkologiavdelning 87 är en högspecialiserad vårdavdelning som främst behandlar diagnoserna lymfom och sarkom. Vi vårdar både elektiva och akuta patienter. Eftersom FAS1-enheten finns på vår avdelning har vi en stark anknytning till forskning. Vi befinner oss just nu i en spännande fas med introduktion av nya behandlingsmetoder.
Vi är en av Skånes universitetssjukvårds avdelningar där extra satsningar görs på omvårdnad, utveckling och personal. Flera av våra medarbetare driver egna utvecklingsprojekt och vi har som ambition att regelbundet avsätta tid till verksamhetens utveckling. Som ny sjuksköterska hos oss får du en heltäckande introduktion som både är teoretisk och praktisk. Vi erbjuder dig ett öppet och positivt arbetsklimat med möjlighet till både individuell kompetensutveckling och deltagande i avdelningens gemensamma utvecklingsarbete.
Verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik svarar för icke-kirurgisk cancersjukvård och forskningsbaserad utveckling i södra sjukvårdsregionen, med en befolkning på cirka 1,6 miljoner invånare. Verksamhetsområdet har öppen- och slutenvårdsenheter i Malmö, Lund och Helsingborg.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu två nya sjuksköterskekollegor för ett trivsamt arbete i omväxlande tempo till vår onkologiavdelning.
Som sjuksköterska hos oss har du hand om fyra till sex patienter tillsammans med ditt team som även inkluderar undersköterska och läkare. En vanlig arbetsdag ansvarar du för omvårdnaden av patienterna i ditt team samt handhar medicintekniska hjälpmedel och läkemedel. Kännetecknande för vår avdelning är att vi har blandat korta och långa vårdtider och flera av våra patienter är återkommande under sin behandling så att man lär känna dem. Vi erbjuder en stor medicinsk bredd och högspecialiserad onkologisk behandling, vilket är utvecklande och intressant.
Vi erbjuder regelbundet interna föreläsningar och workshops för att sprida och dela kunskap. Unikt för vår avdelning är att vi varannan vecka anordnar en etikrond där all personal deltar och har möjlighet att ventilera och reflektera kring arbetet. Du som nyanställd sjuksköterska får en anpassad introduktion under 6-8 veckor där vi lär dig grunder i onkologi och cytostatika, då vi är medvetna om att detta endast berörs ytligt i de flesta utbildningar. Efter din introduktion blir du tilldelad en mentor som är en erfaren sjuksköterska från avdelningen. För dig som är intresserad erbjuder vi interna fördjupningsutbildningar samt möjlighet till vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom onkologi.Kvalifikationer
Vi välkomnar såväl nyutexaminerade som erfarna legitimerade sjuksköterskor, med behörighet att verka inom svensk sjukvård och ett intresse för onkologisk omvårdnad. Har du en specialistutbildning relevant för tjänsten är det meriterande. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.
När det kommer till dig som person ser du värdet av ett gott samarbete och medverkar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang och din positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. För att lyckas i rollen är det viktigt att du kan arbeta både självständigt och i team. Eftersom vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298235". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Jonathan Nilsson, Enhetschef 046-17 85 17 Jobbnummer
9670821