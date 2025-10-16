Sjuksköterskor till Ögonmottagningen, Gällivare
2025-10-16
Vi söker nya kollegor till oss på ögonmottagningen/ögonoperation.
Hos oss får du ett intressant och varierande arbete där du mötet patienter i alla åldrar. Vi vill att du ska trivas hos oss och planerar därför in en lång och individbaserad introduktion. Vi är en arbetsgrupp som gärna delar med sig av både kunskaper och erfarenheter för att du som ny medarbetare ska trivas hos oss.
Vi sökerVi söker just nu legitimerade sjuksköterskor som vill bidra till god ögonhälsa och trygg patientvård hos oss på ögonmottagningen. Det är meriterande om du har erfarenhet av Cosmic samt kunskaper i samiska eller meänkieli.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person värdesätter du samarbeten och ser nyttan i att arbeta tillsammans med andra. Du tar initiativ, driver aktiviteter framåt och levererar resultat. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändringar. I ditt bemötande är du lugn, serviceinriktad och tillmötesgående, samtidigt som du har förmågan att se helheten och ta hänsyn till det större perspektivet.
Det här får du arbeta med
Hos oss möter du ett stort patientflöde med patienter i alla åldrar och med varierande ögonsjukdomar och synrelaterade tillstånd. Ögonsjukvård är en tekniskt specialiserad verksamhet, där undersökningar ofta utförs med hjälp av modern utrustning. Majoriteten av operationerna sker i våra egna operationssalar som ligger i direkt anslutning till mottagningen.
Efter din introduktion och inlärning får du ett omväxlande arbete med många olika arbetsuppgifter. Du kommer bland annat att genomföra undersökningar, ge rådgivning och information till patienter, hantera telefonrådgivning samt förbereda operationspatienter.
Det här erbjuder vi dig
• En god introduktion
• Kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet för att du ska trivas och utvecklas
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenTjänsten är tillsvidare, heltid och med arbetstid dagtid. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Sara Johansson sara.f.johansson@norrbotten.se 070-350 11 49
9560855