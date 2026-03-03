Sjuksköterskor till Odinslunds vård- och omsorgsboende, Danderyds kommun
2026-03-03
Är du erfaren sjuksköterska? Vill du vara med och bidra till en meningsfull vardag för våra äldre? Nu söker vi två sjuksköterskor till ett av våra vård- och omsorgsboenden, Odinslund,
Odinslund har inriktning demens och somatik och består av 46 lägenheter. Lägenheterna är fördelade på 6 boendeavdelningar. Boendet är vackert beläget mitt på Djursholms torg och har goda kommunikationer från Mörby Centrum. Boendet har nära till vackra promenadstråk längs vattnet och stora terrasser.
Verksamheten kännetecknas av god kompetens inom de olika yrkeskategorierna. All personal arbetar utifrån ett rehab/habiliterande förhållningssätt där målsättningen är att se varje boende som individ och ta hänsyn till dess fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Vår målsättning är att ge en god individanpassad omvårdnad och stimulans, med kompetent personal som tillvaratar intressen och behov.
Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss kommer du att vara omvårdnadsansvarig sjuksköterska för ca 13 boende och du arbetar nära dina sjuksköterskekollegor. Du arbetar tvärprofessionellt tillsammans med läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och omvårdnadspersonal. I din roll kommer du att leda hälso- och sjukvårdsinsatserna i omvårdnadsarbetet och ha ett nära samarbete med vår läkarorganisation. Du håller dig uppdaterad inom HSL och medverkar i verksamhetens utveckling inom hälso- och sjukvård/vård och omsorg.
I din roll ingår sedvanliga arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering, delegering, dokumentation, rondarbete, planerade och akuta bedömningar. Du kommer arbeta preventivt inom riskområdena fall, trycksår, undernäring och munhälsa.
Som sjuksköterska hos oss kommer du att vara delaktig i att driva förbättrings- och förändringsarbete med fokus på kvalitet och vård av personer med demens och andra kognitiva sjukdomar.
Vi arbetar bl.a. med kvalitetsregistren Senior Alert, BPSD och Palliativa registret. Vi har digital signering för HSL-insatser och delegeringar genom signeringssystemet APPVA. HSL- och SoL-dokumentation utförs i Treserva, där även avvikelser registreras och följs upp. Vi är anslutna till NPÖ.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är legitimerad sjuksköterska
* har minst 2 års erfarenhet som sjuksköterska
* har goda IT- och dokumentationskunskaper
* mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
* erfarenhet arbeta som sjuksköterska inom äldreomsorgen
* erfarenhet inom demens
* en relevant specialistutbildning
Som sjuksköterska har du ett starkt engagemang för människor och en positiv grundsyn. Du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen och visar omtanke om våra vårdtagare. Du förmedlar lugn och stabilitet samt kan bemöta människor i olika situationer på ett professionellt sätt. Du arbetar strukturerat och känner dig trygg i din prioritering av arbetsuppgifter samt har förmågan att fatta egna beslut. Du ska ha förmåga att vara lyhörd för våra vårdtagares behov och ha ett gott bemötande. Vidare är det viktigt att du är engagerad i arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och kan arbeta enskilt såväl som i grupp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Vi rekommenderar att du beställer digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda.
Provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobb/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
