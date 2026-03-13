Sjuksköterskor till Ockelbo sommaruppdrag 2026
2026-03-13
Sanandum söker två legitimerade sjuksköterskor till uppdrag inom kommunal hälso- och sjukvård i Ockelbo kommun. Uppdraget omfattar arbete inom hemsjukvård, särskilt boende (SÄBO) och vissa LSS-insatser.
Uppdraget pågår från 1 juni 2026 till 9 augusti 2026 (vecka 23-32) med möjlighet till månadsvisa förlängningar upp till och med 31 december 2026.
Arbetet är på heltid motsvarande 38,28 timmar per vecka och schemaläggs över dag, kväll, natt och helg.
Exempel på arbetspass:
dagpass cirka 07:15/07:30-16:00/16:30
kvällspass cirka 14:00/15:00-21:00/20:15
nattpass cirka 20:00/20:45-07:30
Schema fastställs senare under våren. Konsulten behöver kunna arbeta under juni, juli och augusti, inklusive veckorna 27-30.
Arbetet sker på plats i Ockelbo och distansarbete är inte möjligt.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Uppdraget omfattar sedvanliga arbetsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård, både i ordinärt boende och på särskilda boenden.
Vanliga arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
medicinska bedömningar av patienters hälsotillstånd, även i mer akuta situationer
såromläggning och sårbedömningar
avancerad sjukvård i hemmet, exempelvis hantering av dränage och pumpar
läkemedelshantering och läkemedelsgivning
arbete med palliativ vård
samverkan med andra vårdgivare och professioner
Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt, planera din arbetsdag utifrån bokade insatser och prioritera medicinska bedömningar utifrån patienternas behov.Kvalifikationer
legitimerad sjuksköterska
erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård eller hemsjukvård är meriterande
god förmåga att arbeta självständigt
god organisatorisk förmåga
Resor i tjänsten förekommer.
Om Sanandum
Sanandum arbetar med bemanning inom vård och omsorg över hela Sverige. Vi samarbetar med kommuner och regioner och matchar sjuksköterskor med uppdrag där deras kompetens gör skillnad.
Hos oss får du tydlig information om uppdraget, personlig kontakt under hela uppdraget samt konkurrenskraftig ersättning baserad på erfarenhet.
Om Ockelbo
Ockelbo ligger i Gästrikland, omgivet av skog, natur och sjöar. Orten erbjuder ett lugnt tempo och goda möjligheter till friluftsliv under sommaren, samtidigt som det finns goda pendlingsmöjligheter till exempelvis Gävle.Så ansöker du
Vi tillsätter två sjuksköterskor till detta uppdrag. Kontakta oss för mer information eller skicka in din ansökan så berättar vi mer om uppdraget och schemaläggningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Maila oss din intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
E-post: kontakt@sanandum.se Arbetsgivare Sanandum AB
(org.nr 559294-6163), http://www.sanandum.se
816 31 OCKELBO Jobbnummer
9796228