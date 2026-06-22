Sjuksköterskor till nya Neurologen i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-06-22
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Vill du arbeta hands-on med patienter i nära samarbete i ett multiprofessionellt team? Vill du vara del av en dynamisk arbetsmiljö som präglas av interprofessionellt lärande där vi får lära med, av och om varandra? Vill du arbeta genom hela vårdförloppet för patienter med neurologisk sjukdom, från akut behandling på akuten till intermediärvård och avdelningsvård?
Sök då till oss i norra Europas modernaste sjukvårdsbyggnad, där vi sedan flytten den 15 september förra året arbetar och tillsammans fortsätter att utveckla verksamheten.
Just nu befinner sig neurologins slutenvård och den neurologiska vården i ett dynamiskt skede som du får möjlighet att vara en del av samt påverka.
• Vi har introducerat ett utvecklingsprogram kallat kompetens- och tjänstemodell (karriärväg) för sjuksköterskor där du får varva ditt kliniska arbete med utbildning.
• I september 2025 flyttade vi till den nya och moderna vårdbyggnaden Nya sjukhuset Malmö med ny teknik som öppnar fler möjligheter för att förbättra vården och vår arbetsmiljö.
• Neurologiavdelningen deltar aktivt i internationell forskning och det introduceras nya behandlingsmetoder.
• Inom verksamhetsområde neurologi bedrivs flera områden för nationell högspecialiserad vård.
• På våra enheter befinner vi oss i ett spännande skede för att utveckla personcentrerad vård i samarbete med Lunds universitet.
Vi består av Intermediärvårdsavdelning neurologi och Neurologiavdelning, där vi samarbetar för att erbjuda våra medarbetare den karriärväg och utveckling som de efterfrågar. De vanligaste diagnoserna på båda enheterna är akut stroke, epilepsi, traumatiska hjärnskador och neuromuskulära sjukdomar. Vi bryr oss om din arbetsmiljö och lägger stort fokus på kompetensförsörjning och utbildning, där vi har regelbundna föreläsningar.
På Intermediärvårdsavdelning neurologi vårdas patienter med akuta neurologiska sjukdomar som behöver extra övervakning och mer avancerad vård inklusive avancerad andningsvård. Vi är en av få avdelningar på Skånes universitetssjukhus (Sus) som vårdar patienter med tracheostomi. Intermediärvårdsavdelning neurologi har åtta vårdsplatser, inkluderat trombolysplatser. Varje team vårdar tre till fyra patienter och består av en sjuksköterska och en undersköterska. De flesta patienterna läggs in via akutmottagningen, men vi tar även emot patienter från intensivvårdsavdelningen (IVA) och andra avdelningar inom Sus.
På Neurologiavdelningen har vi 18 vårdplatser fördelade på tre team. Bemanningen är balanserad, med både sjuksköterskor och undersköterskor och det finns flexibilitet att förändra beroende på belastning. Du är en viktig del i avdelningens framtida utveckling. På Neurologiavdelningen ger vi vård till patienter som har en lägre tillsynsgrad och är mer stabila i sitt tillstånd. De flesta patienter läggs in via Intermediärvårdsavdelning neurologi, akutmottagningen samt akutvårdsavdelningen.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Du arbetar i ett multiprofessionellt team tillsammans med läkare, undersköterskor, koordinatorer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, dietister och kuratorer. Tillsammans med patienten och med stöd från teamet anpassas den neurologiska omvårdnaden utifrån varje patients bakgrund, förutsättningar, resurser och önskemål för att främja hälsan. Vi är drivande i omvårdnadsarbetet för att stabilisera och rehabilitera patienter med neurologiska sjukdomar.
Vi arbetar ständigt med utveckling och förbättringsåtgärder, vilket innebär att det finns utrymme att arbeta inom de utvecklingsområden som intresserar just dig Det finns ett nära samarbete mellan intermediärvårdsavdelningen och neurologiavdelningen, vilket även stärks av att verksamheterna delar lokaler. Rotation mellan avdelningarna förekommer nattetid.
Som ny sjuksköterska hos oss erbjuds du en introduktion med möjlighet till en mentor som stöttar dig vid behov. Vilken avdelning du börjar på avgörs i dialog och utifrån dina förutsättningar. Vi vill främja att du utifrån din personliga utveckling ska ha möjlighet att kunna arbeta på båda enheterna. Introduktionen anpassas tillsammans med dig och utgår från dina önskemål och förutsättningar.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Vidare ser vi gärna att du har ett intresse av neurologi. Du har också god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team, samtidigt som du kan arbeta självständigt och fatta egna beslut. Därtill värdesätter vi att du har ett gott bemötande gentemot såväl kollegor som patienter samt att du bidrar till vårt goda arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C326736". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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291 89 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Vårdförbundet
Anders Thage anders.hanstedthage@skane.se 040-337585 Jobbnummer
9972955