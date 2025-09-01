Sjuksköterskor till nya anstalten Vä
Kriminalvården, Anstalten Kristianstad / Sjuksköterskejobb / Kristianstad Visa alla sjuksköterskejobb i Kristianstad
2025-09-01
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Kristianstad i Kristianstad
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kristianstads verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kristianstad/#verksamhet
I nära anslutning till anstalten Kristianstad kommer att byggas en ny anstalt, anstalten Vä, och det är den vi nu rekryterar till nu och du kan läsa mer om det här:https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2024/september/anstalten-kristianstad-planeras-vaxa/Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningen finns, förutom sjuksköterska även allmänläkare. På vissa mottagningar finns även psykiater. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand genom dosdispensering. Dokumentation sker i PMO patientdatajournal. Tillfällig tjänstgöring på andra verksamhetsställen kan komma att bli aktuell.
Samarbete med övrig kriminalvårdspersonal är en viktig del av arbetet. I detta ingår att utbilda och handleda den klientnära personalen i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom självmordsprevention och akut omhändertagande. Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och har välgrundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har stor integritet och förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är kvalitetsmedveten och noggrann samt har förmågan att själv strukturera ditt angreppssätt och driva dina processer vidare.
För att trivas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Sjuksköterskelegitimation.
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
• B-körkort.
Det är meriterande om du har:
• En för arbetsgivaren relevant specialisering eller vidareutbildning, exempelvis inom psykiatri, akutsjukvård, distriktssköterska eller öppenvård.
• Relevant arbetslivserfarenhet inom yrket.
• Relevanta språkkunskaper.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C259890". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Kristianstad Kontakt
Verksamhetsexpert hälso- och sjukvård
Marie-Louise Lindén 040-69 269 50 Jobbnummer
9484105