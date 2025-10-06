Sjuksköterskor till Ny-Sjukskötersketjänst i Helsingborg och Ängelholm
Gör skillnad. Varje dag.
Är du nyexaminerad sjuksköterska som vill få en bred kompetens och utvecklas i din sjuksköterskeroll? Då är du välkommen till vår rotationstjänstgöring/onboarding på Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus!
Vi är Ny-Sjukskötersketjänst i Helsingborg och Ängelholm, och vi erbjuder en unik möjlighet för nyexaminerade sjuksköterskor eller för dig som arbetat i max ett år, att under en två års period, få en stark grund inom somatisk vård genom att du får prova på att arbeta i olika verksamheter. Att börja i sin nya yrkesroll kan vara utmanande, och vi är här för att hjälpa dig att bygga en trygg och mångsidig kompetens. Vi tror på att skapa en bro mellan utbildning och yrkesliv för att ge dig en säker start i din karriär. Vårt introduktionspaket på två år till sjuksköterskeyrket är utformat så att du får uppleva så mycket som möjligt och ger dig många lärdomar för din framtida utveckling.
• Tänk att kunna så mycket om allt möjligt. Det var min tanke när jag träffade två sjuksköterskor från Ny sjukskötersketjänst första gången. Jag vill också få den där breda kunskapen! Därför sökte jag tjänsten som ger just det genom rotation på olika avdelningar, återhämtning och stöd i det nya yrket, berättar Andre som gör sin tredje placering i Ny- sjukskötersketjänst.
Din heltidstjänst hos oss är förlagd till klinisk verksamhet, introduktion, utbildning, reflektion och eventuella hospiteringar.
Vill du veta mer? Tryck på länken till video: https://play.mediaflowpro.com/ovp/17/60CFD2EWLN
Du kan följa våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/.
Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!
Som nyexaminerad sjuksköterska hos oss blir du del av en gemenskap från dag ett. Tillsammans med andra nyexaminerade sjuksköterskor får du en introduktion på två veckor, där ni tillsammans får utbildning, scenarioträning och ett socialt sammanhang för att förbereda er inför arbetslivet. Vår introduktion är interprofessionell och parallell med AT-läkarintroduktionen. Vi ger dig en bred förståelse för vårdmiljön.
Du kommer arbeta i sexmånaders block på olika enheter. Varje termin har du schemalagda utbildnings- och reflektionstillfällen med dina kollegor från introduktionen. Dessa aktiviteter, inklusive kliniskt basår, syftar till att öka dina kunskaper och stärka samarbetet på arbetsplatsen. Vi vill skapa en känsla av samhörighet och en stark gemenskap.
I nuläget samarbetar vi med 28 olika verksamheter, inklusive medicinska, opererande och akuta verksamheter. Som sjuksköterska hos oss har du flexibiliteten att välja om du vill arbeta på Ängelholms sjukhus eller Helsingborgs lasarett. - Jag är så tacksam att jag fått denna möjlighet, att få testa arbeta på enheter jag annars inte hade vågat prova på. För att sedan samla på mig och sprida kunskap vidare, säger Felicia, sjuksköterska inom Ny-sjukskötersketjänst.
Anställningen gäller under förutsättningen att legitimation som sjuksköterska erhålls. Efter två år i Ny-sjukskötersketjänst har du byggt upp en bred erfarenhet och du blir erbjuden/söker vidare tjänst vid en specifik avdelning.Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar till sjuksköterska och ska examineras och legitimeras som sjuksköterska i januari 2026, eller legitimerad sjuksköterska med högst ett års erfarenhet från sjukhusvård. Du har behörighet att verka inom svensk sjukvård. Goda kunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
För att vara framgångsrik i denna roll ser vi att du har:
• en positiv inställning och en förmåga att ta dig an utmaningar
• en ambition att utveckla ett professionellt bemötande och en god kommunikationsförmåga
• en stark vilja att samarbeta och en hög grad av servicemedvetenhet
• ett intresse för att utforska olika områden inom vården.
Vidare ser vi att du delar Region Skånes värderingar och känner dig engagerad i vår gemensamma vision. Vi söker sjuksköterskor som är ansvarstagande och vill utvecklas tillsammans med oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om du uppfyller dessa kvalifikationer och har ett brinnande intresse för att växa och utvecklas som sjuksköterska inom vår organisation, ser vi fram emot att välkomna dig till vårt team och stödja din professionella utveckling. Skicka in din ansökan och bygg en stabil grund för din framtid hos oss.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
