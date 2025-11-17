Sjuksköterskor till ny lungmedicinsk vårdavdelning
Region Värmland
2025-11-17
Vill du vara med och skapa någonting nytt? Då har vi ett spännande uppdrag till dig!
I samband med att medicinkliniken får tillgång till en ny ombyggd vårdavdelning under hösten får du vara med och starta upp en verksamhet från grunden!
Vi söker 7 sjuksköterskor med intresse för lungsjukvård som vill vara med och forma framtidens vårdavdelning.
Din arbetsplats
Som sjuksköterska får du vara med och starta upp en helt ny lungmedicinsk vårdavdelning och möjlighet att tillsammans med dina kollegor vara med och skapa något nytt som inte finns idag. Du kommer arbeta nära lungmottagningen som idag finns vid sjukhuset och tillsammans med dem utveckla en sömlös vård för patienten.
Då vi står inför en stor omställning till god och nära vård och ett mer personcentrerat förhållningssätt är samverkan med både primärvård och kommuner av största vikt och där har du stor möjlighet att vara med och forma en vård som inte finns idag där vi ska ha möjlighet att möta patienten både på sjukhus och i hemmet.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på vår nya vårdavdelning kommer du ha en central roll inom verksamheten. Du ansvarar för att planera, utföra och övervaka vården för våra patienter och samarbeta nära övriga kollegor.
Arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är bland annat:
- Att ge vård till patienter med lungsjukdom och internmedicinska sjukdomar
- Att administrera läkemedel och andra behandlingar.
- Att hantera medicinskutrustning - lungsjukvård är en tekniskt avancerad specialitet
- Möjlighet att vara med och utforma nya arbetssätt
- Möjlighet att växa professionellt och personligt genom erfarenhet och nya utmaningar
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill ansluta till vår positiva verksamhet inom internmedicin. Har du tidigare erfarenhet från arbete med lungsjukvård är det meriterande.
Du är en ansvarstagande person med god samarbetsförmåga, ett flexibelt arbetssätt och du är tydlig i din kommunikation. Du har ett intresse för medicinteknisk utrustning och vi ser gärna att du är en person som tar initiativ och jobbar för att tillsammans med övriga kollegor utveckla verksamheten för våra patienter.
Om Region Värmland
Om Region Värmland

Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
