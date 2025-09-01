Sjuksköterskor till njurmedicinkliniken, vårdavdelning 33
2025-09-01
Din arbetsplats
Vi söker sjuksköterskor till vårdavdelning 33.
Njurmedicinkliniken ansvarar för den specialiserade njursjukvården i Värmland. Avdelning 33 är en medicinsk akutvårdsavdelning med spetskompetens inom njurmedicin. Här arbetar vi med utredning av njursjukdomar samt förberedelser inför bloddialys (HD) och påsdialys (CAPD). Vi vårdar både akut sjuka patienter och patienter i ett mer stabilt skede, från 18 år och uppåt. Vårdtiderna varierar från några dagar till flera veckor, vilket ger en dynamisk och lärorik arbetsmiljö.
Vi ser fram emot att välkomna dig till en arbetsplats med öppen och inkluderande atmosfär, där vi värdesätter samarbete, engagemang och arbetsglädje. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till att skapa trygghet och kvalitet för våra patienter.
Vill du arbeta i en stimulerande miljö där du får möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt? Vi erbjuder en spännande och varierad tjänst där du arbetar med patienter som har komplexa vårdbehov och flera samtidiga sjukdomstillstånd. Det ger dig möjlighet att fördjupa din kompetens inom olika medicinska områden och stärker din förmåga att hantera avancerade vårdsituationer.
Som sjuksköterska hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team som tillsammans strävar efter att ge vård av hög kvalitet. Du får en individuellt anpassad introduktion, möjlighet till kompetensutveckling inom verksamheten och utbildning i påsdialysbehandling. För dig som är nyexaminerad ingår även regionens kliniska utvecklingsprogram (KUP) under det första året. Vi är stolta över vår avdelning och det arbete vi gör tillsammans. Här får du möjlighet att växa i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till en positiv och trivsam arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Vårdavdelningen är organiserad i mindre team, vilket innebär att du tillsammans med undersköterska ansvarar för den dagliga omvårdnaden av patienterna. I din roll ingår bland annat rondarbete, läkemedelshantering och olika medicintekniska moment. Vi har ett stort antal studenter på avdelningen, vilket gör handledning till en naturlig och viktig del av arbetet. Du får möjlighet att dela med dig av din kunskap och samtidigt utvecklas i din yrkesroll. Tjänsten innebär arbete enligt ett mixschema med dag-, kvälls- och nattpass, vilket ger variation och möjlighet till flexibilitet.
Dina kunskaper/kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, det är meriterande om du som söker har erfarenhet från yrke sedan tidigare men inget krav. Du är en positiv och lösningsorienterad person, har ett gott bemötande och är bra på att kommunicera. För oss är det viktigt att du är trygg, noggrann och har god samarbetsförmåga. Du vill ha ett varierande och självständigt arbete där du ständigt utvecklas i din yrkesroll. Du sätter patienten först och är bra på att ta initiativ och ansvar för egna arbetsuppgifter men även för helheten. Du har även förmåga att anpassa dig efter ändrade omständigheter och klarar av dagar med stundtals högt tempo.
Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen. Välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönestättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251705". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Njurmed avd 33 Kontakt
Carina Flodman, avdelningschef 010-8317040,carina.flodman@regionvarmland.se Jobbnummer
