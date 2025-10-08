Sjuksköterskor till njurmedicin och endokrinologi
Är du nyfiken på njurmedicin och endokrinologi? Vill du vara med och forma framtidens vård? Då är du den vi söker!
Till hösten öppnar vi en ny njur- och endokrinavdelning med 12 vårdplatser - och söker nu sjuksköterskor som vill bli en del av vårt team! Här får du en spännande möjlighet att påverka arbetssätt, rutiner och teamkultur från grunden. Vi bygger en avdelning där öppenhet, samarbete och gemenskap står i centrum - alltid med patienten i fokus.Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Inom njurmedicin möter du patienter med till exempel akut/kronisk njursvikt, vaskuliter med njurengagemang, glomerulonefriter, nefrotiskt syndrom, inkompenserad uremi samt PD-peritonit. Du får utbildning och kompetenskort i peritonealdialys (PD), och vårdar även patienter före och efter accesskirurgi, biopsier och njurtransplantation.
Inom endokrinologi handlar det bland annat om vård och handledning av patienter med nydebuterad eller svårreglerad diabetes. Du kommer även att arbeta med diagnoser som Mb Addison, hypofysinsufficiens, Mb Cushing och hyponatremi av endokrinologisk orsak. Postoperativ vård efter hypofyskirurgi ingår också.
Om arbetsplatsen
Avdelningen är en del av medicinkliniken och tar emot patienter med både akuta och kroniska sjukdomar. Här får du ett brett, varierande och utvecklande arbetsfält där du kan fördjupa din kompetens inom flera specialiteter.
Vi arbetar i tvärprofessionella team där du som sjuksköterska samarbetar nära läkare, undersköterskor, samordnare, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, dietist och kurator.
Din introduktion och utveckling
Hos oss får du en individuellt anpassad introduktion baserad på din tidigare erfarenhet. Vi satsar på kompetensutveckling och intern fortbildning - här får du utrymme att växa både professionellt och som person.
Är du nyexaminerad sjuksköterska finns möjlighet att delta i vårt professionsutvecklingsprogram, som ger extra stöd i övergången till yrkeslivet.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Erfarenhet från njurmedicin, endokrinologi eller internmedicin är meriterande, liksom kännedom om journalsystemet Cosmic.
Du är ansvarstagande, positiv och har ett gott bemötande mot patienter, närstående och kollegor. Du trivs i team, är flexibel och bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, 75-100 %. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder individuell schemaläggning med möjlighet till sänkt veckoarbetstid vid rotation mot natt, samt andra arbetstidsmodeller. Du har också chans att rotera mellan avdelning och mottagning.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 26 oktober 2025
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
