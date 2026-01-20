Sjuksköterskor till Njuravdelning KUA i Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-01-20
Gör skillnad. Varje dag.
Söker du en arbetsplats där du har stora utvecklingsmöjligheter och där teamarbete är en självklar del av det dagliga arbetet? Då kan detta vara rätt plats för dig. Vi välkomnar nu sjuksköterskor till Njuravdelningen och klinisk utbildningsavdelning (KUA) i Helsingborg.
Njuravdelningen KUA tillhör specialiserad medicin. Vi vårdar patienter i behov av specialiserad njursjukvård, men även multisjuka och äldre patienter. Hos oss finns ett nära samarbete mellan njurmottagningen och dialysmottagningen, vilket ger en bred och varierad verksamhet.
KUA är en del av njuravdelningen och här vårdas äldre patienter med behov av medicinsk vård, omvårdnad och rehabilitering. Studenter från läkar-, sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeututbildningarna från Lunds universitet samarbetar i tvärprofessionella team kring patienten. Detta ger möjlighet att utveckla både teamarbete och den yrkesspecifika rollen. Studenterna arbetar självständigt under handledning av erfaren personal, både kring omvårdnad och medicinska ställningstaganden.
Du kan följa våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/.
Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
På njuravdelningen arbetar du i ett sammansvetsat och engagerat team med högt i tak och ett starkt tvärprofessionellt samarbete. Närvaron av studenter från olika professioner har bidragit till ett öppet och lärande arbetsklimat, där vi ständigt utvecklas tillsammans och där frågor och reflektion uppmuntras.
Som sjuksköterska hos oss erbjuds du ett omväxlande och stimulerande arbete. Du arbetar med medicinska patienter och ibland även njurpatienter som är i behov av kirurgiska insatser. Arbetet sker i team och på KUA ingår även en handledande roll gentemot studenter. Enheten erbjuder goda möjligheter att bredda din kompetens, då verksamheten kombinerar ett specialistområde med rollen som Helsingborgs enda utbildningsavdelning.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg enligt schema. I nuläget ingår inte nattarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är positivt om du har erfarenhet av njursjukvård, men det är inget krav. Har du handledarutbildning är det meriterande.
Som person värderar du variationen av att både arbeta självständigt och i ett nära samarbete med dina kollegor. För att lyckas hos oss ser vi att du är lyhörd och har en positiv inställning samt ett driv och engagemang för ditt arbete. Du är social, flexibel och uppskattar att arbeta i en studieinriktad miljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
