Sjuksköterskor till Njuravdelning KUA i Helsingborg

2025-09-05
Gör skillnad. Varje dag.
Söker du en arbetsplats där du har stora utvecklingsmöjligheter och teamarbete är en viktig del i det dagliga arbetet? Tveka då inte att söka dig till oss! Njuravdelningen och klinisk utbildningsavdelning (KUA) expanderar och vi arbetar just nu med att öppna ett tredje vårdlag. Därför välkomnar vi tre sjuksköterskor för två dagtidstjänster och en nattjänst.
Njuravdelningen KUA tillhör specialiserad medicin. Vi vårdar patienter som är i behov av specialiserad njursjukvård men även multisjuka och äldre. Hos oss finns det ett nära samarbete mellan njurmottagningen och dialysmottagningen.
KUA är en del av njuravdelningen och här vårdas äldre patienter med behov av medicinsk vård, omvårdnad och rehabilitering. Studenter från läkar-, sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeututbildningarna från Lunds universitet samarbetar i tvärprofessionella team kring patienten, vilket ger möjlighet att träna både teamarbete och sin yrkesspecifika roll. De arbetar självständigt under handledning av erfaren personal, kring både omvårdnad och medicinska ställningstaganden.
Du kan följa våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/.
Publiceringsdatum2025-09-05
Här på njuravdelningen är vi ett sammansvetsat och glatt team med högt i tak som arbetar tvärprofessionellt för att kunna erbjuda bästa möjliga vård till våra patienter. Det faktum att vi har många studenter från olika professioner hos oss har gjort att vi har utvecklat ett arbetsklimat där det inte finns några dumma frågor. Vi lär oss hela tiden av varandra och våra patienter.
Som sjuksköterska hos oss får du, förutom trevliga kollegor och ett gott arbetsklimat, även ett omväxlande och spännande arbete som innefattar bland annat arbete med medicinska patienter och ibland njurpatienter som är i behov av viss kirurgi. Hos oss arbetar du i team och på KUA har du en handledande roll för studenter. Vi erbjuder dig stora utvecklingsmöjligheter att bredda din kompetens eftersom enheten både omfattar ett specialistområde och är Helsingborgs enda utbildningsavdelning. Annonsen avser två renodlade dagtjänster och en renodlad nattjänst. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är positivt om du har erfarenhet av njursjukvård, men det är inget krav. Har du handledarutbildning är det meriterande.
Som person värderar du variationen av att både arbeta självständigt och i ett nära samarbete med dina kollegor. För att lyckas hos oss ser vi att du är lyhörd och har en positiv inställning samt ett driv och engagemang för ditt arbete. Du är social, flexibel och uppskattar att arbeta i en studieinriktad miljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
