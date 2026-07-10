Sjuksköterskor till Njur- och transplantationsavdelning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-07-10
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Är du nyfiken på att arbeta med transplantation och njursjukvård? Vill du vara med och utveckla njur- och transplantationssjukvården inför framtiden? Då kan du vara den vi söker!
Njur- och transplantationsavdelningen ingår i verksamhetsområde (VO) njurmedicin, reumatologi och endokrin. Avdelningen är en hybridavdelning där vi vårdar patienter som ska eller är transplanterade samt patienter inom njurmedicin. Under hösten har vi börjat vårda Hospitalistpatienter från kirurgi och urologi. Med andra ord en spännande mix som ger dig en bred kompetens.
Inom njurmedicin vårdar vi patienter både med akut sjukdom, men även dem med kronisk sjukdom. Exempel på diagnoser är vaskulit, nefrotiskt syndrom, olika former av nefrit med flera. Vi hjälper patienter att få access (infart) inför dialysstart samt åtgärdar problem med befintliga accesser. Transplantationskirurgin består av både planerade och akuta njurtransplantationer. Ibland vårdar vi även patienter inför och efter pancreastransplantationer. En annan viktig del är avstötningsproblem efter transplantation som behöver behandling. Att få följa en svårt njursjuk patient som transplanterats och som sedan lämnar avdelningen med fungerande njure igen är väldigt givande. Avdelningen har idag 24 vårdplatser på vardagar och 18 på helgen, och planen är att öppna upp till 24 hela veckan, med start under hösten 2026.
Avdelningen är lokaliserad i nya sjukhuset på våning nio med fantastisk utsikt över Malmö. Verksamheten har växt mycket under senaste året för att möta framtidens njursjukvård. Alla patienter har enkelrum. Allt är nytt och modernt både vad gäller lokaler, utrustning och arbetssätt vilket leder till nya möjligheter att utveckla verksamheten. Som medarbetare är du med på resan och har en viktig roll då du har möjlighet att vara delaktig och påverka avdelningens rutiner och arbetssätt.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
På vår avdelning arbetar vi uppdelade i team bestående av en sjuksköterska och en undersköterska. Varje team ansvarar för sex till sju patienter tillsammans med ansvarigt läkarteam och tillsammans lägger ni upp passets arbetsuppgifter. Stödfunktioner såsom koordinator, drift, fysioterapeuter, apotekare, dietist och kurator ingår också i personalstaben. Patienterna kommer till oss både elektivt och akut, så tempo och arbetsbelastning kan därför variera under dygnets timmar.
Som nyanställd hos oss får du en individuell introduktion utifrån din befintliga kompetens. Har du tidigare erfarenhet anpassar vi introduktionen efter dina förutsättningar. Du som är helt nyutexaminerad erbjuds en sju veckor lång introduktion innehållande både teori och praktik inom både njurmedicin och transplantationsvård.
Verksamheten erbjuder dig en varierande, stimulerande och lärorik arbetsplats där du ges möjlighet till personlig utveckling och utbildning. Då utveckling är viktigt för oss ser vi gärna att du är delaktig i avdelningens fortsatta utvecklingsarbete. Kompetensutveckling sker kontinuerligt såväl intern som externt.
Vi arbetar två helger av fem och har ett fast schema. Vi söker sjuksköterska för tjänstgöring företrädesvis dag/kväll.Kvalifikationer
Vi vänder oss till dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten. Erfarenhet av att arbete inom njurmedicin och/eller transplantationskirurgi är meriterande men inget krav.
Du har ett ödmjukt förhållningssätt mot både patienter och kollegor, är positiv, engagerad, flexibel och vill utvecklas i din yrkesroll. Du tar eget ansvar och är en god lagspelare. Självklart är du en god ambassadör för Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag! Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336197". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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223 51 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Gun Gustavsson, Vårdförbundet 040333631 Jobbnummer
9999945