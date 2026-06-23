Sjuksköterskor till neurologkliniken avd 72, Danderyds sjukhus
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2026-06-23
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Har du intresse för neurologi och akutsjukvård? Söker du en lärorik och utmanande arbetsplats där du kan utveckla din kompetens i en verksamhet med olika vårdnivåer? Vi söker dig med kompetens och erfarenhet av neurologisk vård och övervakning och som är nyutbildad och vill vidareutvecklas inom en spännande verksamhet med goda utvecklingsmöjligheter.
Vårt anställningserbjudande
Vår klinik har tre avdelningar och en neurologmottagning som nu befinner sig i en expansiv fas där vi behöver dig för vår fortsatta utveckling. På klinikens avdelningar bedrivs vård av patienter som har stroke eller neurologiska sjukdomar med behov av utredning, behandling och teambedömning. Inom våra verksamheter bedriver vi bl a dagvård, övervakningsvård samt ansvarar för sjukhusets strokelarmskedja.
Du kommer du känna dig trygg, varje arbetspass bemannas alltid med erfarna kollegor som kan ge stöd och råd
Du har möjlighet att välja vilken avdelning du vill ha din anställning på eller om du vill rotera inom våra verksamheter med möjlighet till mottagningsarbete
Vi erbjuder strokekompetensutbildning vilket resulterar i tre högskolepoäng
Hos oss finns förutsättningar för dig att utvecklas som sjuksköterska. Är intresserad av forskning är det också en del av klinikens uppdrag
Både som nyexaminerad och erfaren sjuksköterska kommer du få värdefull kompetens och erfarenhet som bidrar till att du utvecklas i din roll. Vår organisation med olika vårdinriktningar och olika positioner kommer ge dig ett helhetsperspektiv inom neurologi
Du får möjlighet att komma in i en glad och trygg arbetsgrupp där kompetenta kollegor och chefer har lång erfarenhet inom neurologi, akutsjukvård och ledarskap
Du kommer till ett verksamhetsområde med stark samanhållning och gott samarbete
Du får anpassad inskolning och introduktionskurs inom neurologi
Förmåner på Danderyds sjukhus
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 800 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris och subventionerad SL-biljett. Vi har förmånliga ersättningar för föräldralediga. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling. Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Du kommer att starta din introduktion hos oss genom att börja jobba i ett vårdlag. Där ansvarar du för basal omvårdnad, du lär dig arbeta i team, kontrollerar medvetande, andning, cirkulation och neurologisk funktion m m. Med erfarenhet och efter avstämning med vårdenhetschef kommer du få utvecklas i din roll på den avdelning du har valt. Introduktionstrappan är individuellt anpassad och man "slängs" inte in i något som man själv inte är bekväm i. Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Erfarenhet inom akutsjukvård och/eller neurologi är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av andningsvård och/eller intensivvård
Vänligen bifoga CV, personligt brev och kopia på din sjuksköterskelegitimation. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som vill möta patienter i det akuta skedet, är lösningsorienterad och trivs med teamarbete. Du motiveras av att arbeta i en organisation i förändring, där du får medverka till vård- och verksamhetsutveckling och få utvecklas i din roll som sjuksköterska. Du bör vara bekväm med att arbetsmiljön snabbt kan förändras och att arbetsuppgifterna behöver omprioriteras p g a akuta händelser. Detta medför krav på flexibilitet och förmåga att fatta nya beslut. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Är du nyutexaminerad, med intresse för vår verksamhet? Vi har möjlighet att anpassa inskolning och kompetensutveckling för att ge dig förutsättningar att arbeta och utvecklas i vår verksamhet. Övrig information
Tillsvidaretjänst – dag/kväll, natt eller treskift. Tjänsten inkluderar arbete helger & kvällar. Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med närhet till natur, vatten och t-bana. Hos oss arbetar ca 4700 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter årligen. Här möts akutsjukvård och högkvalitativ vård med nära omhändertagande. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning.
Om verksamheten
Neurologi är ett verksamhetsområde som omfattar Neurologkliniken, Strokesektionen och Logopedkliniken. Vi har en omfattande öppen- och slutenvårdsverksamhet där vi vårdar patienter med t ex Parkinsons sjukdom, epilepsi, MS, ALS, stroke och TIA. Vi har det största antalet strokepatienter i hela landet.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Danderyds sjukhus, Neurologkliniken, Neurologi avd 72 Kontakt
Carina Thorén, Vårdenhetschef avd 72/78 0812355899 Jobbnummer
9975891