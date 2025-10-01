Sjuksköterskor till Neurologiavdelning Kristianstad
Gör skillnad. Varje dag.
Söker du ett arbete där du får möjlighet att fördjupa din kunskap om hjärnan, stroke och neurologiska sjukdomar? Vill du vara en del av den akuta strokesjukvården och samtidigt utveckla din omvårdnadskompetens? Då ska du söka dig till oss på Neurologiavdelning Kristianstad!
Neurologiavdelningen är en vårdavdelning på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) tillhörande verksamhetsområde medicin. Avdelningen ansvarar för vuxna patienter med stroke och neurologiska sjukdomar. Förutom vårdarbete och omvårdnadsansvar är sjuksköterskorna dygnet runt en del av sjukhusets rädda-hjärnan larm. Avdelningen har sedan våren egna telemetrier. Vi arbetar utifrån en teambaserad vård.
Som ny sjuksköterska på avdelningen inkluderas du i ett projekt som kallas 80-20. Syftet med projektet är att skapa en bättre balans mellan kliniskt arbete och kompetensutveckling. Projektet innebär att 80 procent av tjänstgöringsgraden schemaläggs med kliniskt arbete och 20 procent schemaläggs med kompetensutvecklingsinsatser så som utbildningar, ansvarsområden och projektarbete. Detta i syfte att förbättra arbetsmiljön samt skapa en större delaktighet i och struktur kring utvecklingen av såväl den egna rollen som verksamheten. Under sommar samt jul- och nyårshelgerna ägnar du 100 procent av din arbetstid åt kliniskt arbete. Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Vi söker nu sjuksköterskor för att kunna vidareutveckla vården för patienter med stroke och neurologiska sjukdomar.
Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete med fokus på den akuta vården där du är en viktig del i teamet runt patienten. Du får bred kompetens inom din specialitet och möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av vården samt avdelningen. För nyutexaminerade sjuksköterskor finns ett kliniskt basår som innehåller föreläsningar och klinisk färdighetsträning. För dig som vill specialisera dig erbjuds, förutom utbildningsförmåner inom prioriterade områden, ett antal sökbara utbildningsanställningar, då utbildning varvas med kliniskt arbete under två år.
Vi erbjuder dig en introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter och behov för att du ska komma in i verksamheten och din roll på bästa sätt och anordnar fortlöpande utbildningsinsatser internt på avdelningen. Avdelningens utbildningssjuksköterska finns som ett extra stöd för dig. Som en del av din utveckling - när du känner dig redo - finns även möjlighet att gå in i rollen som trombolyssjuksköterska. Du blir då en del av sjukhusets rädda-hjärnan larm. Inför övergången får du genomgå en specifik introduktion och bredvidgång.
Arbetstiden är förlagd under dag, kväll och natt under samtliga veckodagar och vi använder oss av bokningsschema samt storhelgsrotation.
Tveka inte att höra av dig vid frågor och funderingar!Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård alternativt dig som läser sista terminen på sjuksköterskeprogrammet och tar examen i januari 2026. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är också ett krav för tjänsten. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet inom neurologi.
Vi söker dig som har en god organisationsförmåga och framförhållning, samtidigt som du kan ställa om och prioritera i ditt arbete när en akut situation uppkommer. För oss är det en självklarhet att du är noggrann i din sjuksköterskeroll och tar hand om patienterna utifrån deras olika behov och ger dem ett gott bemötande. Egenskaper vi värdesätter hos dig som person är att du är engagerad, initiativrik och öppen för nya utmaningar samt möjligheter. Vi vill även att du, precis som vi, värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret, delaktighet och ett gott samarbete mellan kollegor och närmaste chef. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
