Sjuksköterskor till Neurologi- och strokeavdelning i Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-02-03
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Helsingborgs lasarett i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du legitimerad sjuksköterska som trivs bäst med varierande arbetsuppgifter på en avdelning med närhet till akutsjukvårdens puls? Då är du varmt välkommen till oss på neurologi- och strokeavdelningen i Helsingborg. Vi välkomnar såväl dig som är erfaren sjuksköterska som nyexaminerad!
I nyrenoverade lokaler i sjukhusets huvudbyggnad vårdar vi patienter med stroke och andra neurologiska sjukdomar såsom Parkinson, Guillain-Barré, myasthenia gravis, multipel skleros, epilepsi och hjärntumörer. Till följd av avdelningens inriktning mot neurologi- och strokepatienter möter vi även de akuta situationerna och har ett nära samarbete med akutmottagningen. Avdelningen har idag två vårdlag med fjorton vårdplatser varav fem är övervakningsplatser med möjlighet till telemetri. Vi har dessutom tre dagvårdsplatser.
Du kan följa våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/.
Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Lockas du av att arbeta i tvärprofessionella team och stimuleras av att nyttja din omvårdnadskompetens i såväl akuta trombolysbehandlingar som i rehabiliteringsarbete? Som sjuksköterska hos oss kan vi erbjuda dig båda delar i en varierande arbetsvardag.
I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter för vårdavdelning kombinerade med specifika arbetsuppgifter för en avdelning med vår profilering. Det vill säga hög beredskap inför akuta situationer, hantering av trombolysbehandling samt deltagande i rehabiliteringsarbete.
Som sjuksköterska hos oss ingår du i ett team tillsammans med undersköterskor, läkare, paramedicinare, farmaceut, logoped och dietist. Vår breda kompetensmix innebär att rätt yrkeskategori utför rätt arbete kring våra patienter. Du startar din tjänstgöring med en introduktionsperiod där våra handledare och omvårdnadsledare agerar som erfarna kompetensstöd samt bollplank och hjälper dig att komma in i arbetet på ett metodiskt och strukturerat sätt.
Vi värnar om kompetensutvecklingen hos våra medarbetare och det finns goda möjligheter för dig att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom neurosjukvård genom en arbetsgivarbekostad utbildning.
Är du nyfiken på att veta mer om vår avdelning och arbetet? Hör av dig så berättar vi mer!Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom neurologi- och strokevård.
Avseende de personliga kompetenserna söker vi dig som trivs och fungerar väl med att arbeta i team tillsammans med kollegor inom både din egen och andra professioner. Arbetet kräver självständighet och flexibilitet liksom förmåga att hantera situationer med lugn även när tempot stundtals är högt. Vi ser gärna att du, likt oss, har intresse av utvecklings- och förbättringsarbete och vill vara delaktig i kompetensutbyte mellan kollegor. Därutöver ser vi att du har ett stort engagemang i ditt arbete med en god servicekänsla och ett stort egenansvar. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att vården och arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval. Välkommen in med din ansökan, vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302602". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Nellie Larsson, Enhetschef Nellie.Larsson@skane.se 042-406 26 78 Jobbnummer
9721423