Sjuksköterskor till Neurologi- och rehabiliteringskliniken, avdelning 34
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Karlstad Visa alla sjuksköterskejobb i Karlstad
2025-11-12
Välkommen till avdelning 34!
Vi är en neurologi- och rehabiliteringsavdelning där vi vårdar personer med neurologiska symtom och diagnoser samt rehabiliterar personer med förvärvade hjärnskador.
Vi tar emot personer med neurologiska symtom direkt från akuten och ibland neurologmottagningen. Vi har även planerade inläggningar från hemmet direkt till avdelningen. På dedikerade vårdplatser har vi personer som behöver hjärnskadeteamets kompetens för sin rehabilitering.
I avdelningens olika team ingår läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, musikterapeut, kuratorer, neuropsykologer, dietist och logopeder. Vi följer rörelsemönster hos våra patienter med Parkinson, ger behandlingar till olika neurologiska sjukdomar, förbereder för PEG-inläggningar, utför PEF-kontroller för att utvärdera hur lungkapaciteten är hos vissa av våra patienter.
Vi utför rehabilitering hos personer med förvärvade hjärnskador som varit i till exempel bil-, fall- och cykelolyckor, drunkningstillbud, stroke med mera. Vi rehabiliterar personer med höga spinalskador där vi ofta har avancerad vård såsom tracheostomier, ventilatorbehandling och hostmaskin. Här sker också utbildning av personliga assistenter innan utskrivning från avdelning sker. För att få fördjupad kunskap i allmän neurologi och hjärnskaderehabilitering har vi utbildningar på avdelningen.
Din arbetsplats
Vi söker nu fler sjuksköterskekollegor som vill bli del av vårt härliga team. Som ny på avdelningen får du introduktion med van handledare och därefter finns mentor som stöd.
Är du nyutexaminerad sjuksköterska ingår Kliniskt Utvecklingsprogram (KUP) under det första året, för att ge dig en trygg och bra start inom yrket. Det finns även goda möjligheter att att fördjupa sig i de olika neurologiska sjukdomarna samt hjärnskaderehabilitering.
Vi är en arbetsplats där vi bryr oss om varandra och vill att du utvecklas och trivs i din yrkesroll.
Såhär säger några av våra sjuksköterskor om att arbeta på avdelning 34:
"Ett meningsfullt arbete, som berikar mitt liv. Jag ger mycket, men får också mycket tillbaka."
"Fin kamratskap i arbetslaget."
"Det som fick mig att välja avd. 34 var framförallt den familjära stämningen och att man snabbt blir en i gänget, något jag märkte redan när jag var där som student. En härligt arbetsgrupp och en intressant blandning av patienter gör detta till en mycket givande avdelning att jobba på!"
"Nära samarbete med rehab och andra professioner runt patienten för att ge den bästa vården."

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att jobba i team kring våra patienter med de olika professionerna vi samarbetar med på avdelningen där vi alla bidrar till en god omvårdnad av våra patienter. Du kommer att genomföra de vanliga uppgifterna såsom att dela mediciner, ronda, planera med patient, anhöriga och kommun vid utskrivningar samt lämna rapport till kommunen, andra avdelningar eller regioner. Utöver detta så är du en i teamet kring att observera förbättringar och försämringar hos våra patienter.
Vi observerar symtom, rörelsemönster, utför PEF-kontroller och förbereder för lumbalpunktioner. Vi har även rehabilitering efter förvärvade hjärnskador där vi är en del av rehabiliteringen. Vi är med och tränar förflyttningar, kontrakturprofylax samt kommunikation och minne. Detta är en liten del av det vi gör på avdelningen. Vi vårdar även patienter där det finns avancerad sjukvård såsom hemventilator och hostmaskin som kopplas till trach.
Vårat fokus är att vårda våra patienter genom att se hela människan samt deras behov och stötta deras anhöriga.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du som söker har erfarenhet från yrket sedan tidigare men inget krav.
Som person är du ansvarstagande, noggrann, lyhörd, självständig, samt respektfull gentemot dina arbetskamrater och de personer vi vårdar. Du är även flexibel och strukturerad med god förmåga att prioritera samt se hela människan. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper då vårt mål är att skapa en trygghet för våra patienter och ge dem en god och säker vård.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
