Sjuksköterskor till medicinska akutvårdsavdelningen, Mava Halmstad
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
2026-04-21
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Är du mer intresserad av bredd än av spets är Medicinska akutvårdsavdelningen (Mava) rätt arbetsplats för dig! Är du intresserad av att hitta lösningar och jobba med ständiga förbättringar, så är det ett plus i kanten!
Om arbetet och oss
Mava är en medicinsk akutvårdsavdelning med 20 (25) vårdplatser. Inriktningen är akutsjukvård och öppenvård, enligt SFÖ- protokoll. Syftet med protokollstyrd vård är att undvika inläggningar i slutenvården. Inom avdelningen ryms även specialiteten gastroenterologi och ett team med förstärktvård där vi vårda patienter som behöver mer avancerad vård.
Vi arbetar i team tillsammans med patienten. Som sjuksköterska är ditt arbete varierande Ditt ansvarsområde innefattar alltifrån omvårdnad, läkemedelsadministration till användning av olika typer av medicinskteknisk utrustning såsom optiflow och bilevel. Eftersom vi tror att kompetens och säker vård är grunden till trygg arbetsmiljö, lägger vi stort fokus vid såväl introduktion som interna utbildningar.
Patienterna kommer huvudsakligen från akutmottagningen med fokus på akuta flöden och kort vårdtider. Vanligt förkommande diagnoser på avdelningen är andningssvikt som kan behöva andningsstöd, infektionssjukdomar, hjärtsjukdomar, neurologiska tillstånd, intoxikationer, endokrin / diabetes och patienter med gastroenterologiska sjukdomar.
MAVA-gänget är fantastiskt, med stor förmåga att stötta och hjälpa varandra och samtidigt vara beredda på att ta sig an nya utmaningar. Vi vill att det ska vara lätt att komma och vara ny på jobbet.
Som sjuksköterska hos oss blir du delaktig i vårt tvärprofessionella team, där varje yrkeskategori bidrar med sin specifika kunskap. Allas bidrag är lika viktigt! På MAVA pågår ett ständigt förbättringsarbete, där vi tillsammans hittar lösningar på hinder som kan upplevas i det dagliga arbetet.
Vill du veta mer, är du varmt välkommen att kontakta vem som helst av oss på avdelningen. Vi nås via avdelning telefon 035-134201.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med några års erfarenhet inom vården. Saknar du detta anser vi att avsaknad av erfarenhet kan vägas upp av ansvarskänsla, nyfikenhet, flexibilitet, önskan att arbeta i team och en vilja att anta nya utmaningar. Vi strävar efter att ha rätt person på rätt plats och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Vill du göra skillnad i en organisation som har ett samhällsviktigt uppdrag, är du mer än välkommen att söka!
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Som nyutbildad sjuksköterska eller om du har högst sex månaders erfarenhet, börjar din anställning hos oss med ett basår. Mer om basåret samt övriga förmåner som Region Halland kan erbjuda dig kan du läsa mer om här.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Övrig information
Referenstagning är en del av vår rekryteringsprocess. Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Halland kan vi komma att ta interna referenser från nuvarande eller tidigare chef. Referenstagning föregås alltid av dialog med dig som sökande.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Lasarettsvägen (visa karta
)
301 85 HALMSTAD Arbetsplats
Hallands sjukhus, Medicinkliniken Kontakt
Hannah Malm, Vårdförbundet 035134201 Jobbnummer
9866052