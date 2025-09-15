Sjuksköterskor till Medicinavdelning lunga och diabetes i Landskrona
Är du sjuksköterska och letar efter nya utmaningar? Vi välkomnar dig som är genuint intresserad av akut internmedicin och speciellt av att arbeta med patienter som har behov av endokrin- eller lungsjukvård. Vi kan erbjuda dig ett stimulerande och omväxlande arbete, med stora utvecklingsmöjligheter, där din kompetens tillvaratas och breddas. Hos oss har du bra möjlighet att komma in som ny kollega, då vi har utbildningssjuksköterskor, vars uppgift bland annat är att vara det kompetensstöd du kan behöva som nyanställd.
Avdelningen har idag 14 internmedicinska vårdplatser med främst inriktning mot endokrinologi samt lungmedicin. Men här vårdas även hematologipatienter med anemi och patienter med andra sjukdomstillstånd, exempelvis sepsis och multisjuka äldre. Vi arbetar i team som sjuksköterska, undersköterskor och paramedicinare, för att säkerställa att varje patient får den allra bästa vård och omvårdnad som kan erbjudas. Ett gott samarbete är därför självklart för oss. Inte bara i teamet eller på avdelningen, utan även mellan våra avdelningar, mottagningar samt andra instanser inom sjukhuset. Patientsäkerheten är i ständigt fokus och eventuella risker lyfts dagligen för diskussion, så att de kan åtgärdas innan skada uppstått.
Vi värnar om patienten, men även om varandra, med ett gott och öppet arbetsklimat där det är högt i tak och där alla får komma till tals. Här har vi också fokus på allas kompetens då vi alltid kan lära något av varandra. Med närhet till skratt och glädje stöttar vi varandra i vått och torrt. Här på det lilla sjukhuset har vi nära till allt!Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Vi har nu möjlighet att välkomna sjuksköterskor till Medicinavdelning lunga och diabetes.
Här arbetar du med vanligt förekommande uppgifter för din yrkesroll, men även uppgifter som kan vara mer inriktade mot avdelningens specialiteter (till exempel pleuradrän). I teamet ingår förutom sjuksköterska även undersköterskor, läkare, arbetsterapeut samt fysioterapeut. Som stöd i Mina planer finns på vardagar en undersköterska i tjänst som sköter utskrivningsplaneringen för teamen. Vårdplatskoordinatorerna som arbetar övergripande för sjukhuset utgår från oss.
Introduktionstiden är vanligtvis fyra veckor och därutöver har du alltid stöd från din handledare, dina kollegor och av våra utbildningssjuksköterskor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom lungsjukvård alternativt endokrinologi ser vi detta som meriterande.
För att trivas hos oss tror vi att du är en positiv och initiativtagande person med ett gott bemötande mot såväl patienter som kollegor. Som person trivs du med att arbeta i team och är alltid öppen för nya utmaningar. För dig är det självklart att ständigt sätta patientens välmående i fokus. Du känner dig bekväm och står bakom våra värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Vi är måna om att hitta rätt person och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan!
