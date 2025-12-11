Sjuksköterskor till Medicinavdelning i Ystad
2025-12-11
Gör skillnad. Varje dag.
Välkommen till medicinavdelningen i Ystad - en avdelning som nu tar ett nytt, tydligt och långsiktigt kliv framåt. Vår verksamhet har haft sina utmaningar, något vi tagit lärdom av och som ligger till grund för ett mer stabilt och hållbart arbetssätt. Med en klar riktning, stärkt struktur och en gemensam målbild bygger vi nu vidare och vi tror på den resa vi gör tillsammans. Vi söker dig som vill vara med från början och bidra till att skapa en stabil, trygg och kompetensstark medicinavdelning för framtiden.
Medicinavdelningen är navet i sjukvården, här får du bred medicinsk kunskap, möter många olika patientgrupper och utvecklar en djup klinisk kompetens över tid. Det är den perfekta platsen att växa på - oavsett om du är ny i yrket eller erfaren och vill fördjupa dig.
Vi är en mindre, självständig avdelning med målsättning att växa steg för steg. Det ger oss närhet i teamet, korta beslutsvägar och stora möjligheter att forma framtidens arbetssätt tillsammans.
Hos oss får du:
• Arbeta i ett engagerat och tvärprofessionellt team där samarbete, trygghet och lärande är centralt.
• En individuellt utformad introduktion och en utvecklingsplan som följer dig under hela din tid hos oss.
• Möjlighet att utvecklas inom ramen för Region Skånes utbildningssatsningar för sjuksköterskor.
• Stort utrymme att bidra med idéer, handleda studenter och påverka avdelningens fortsatta utveckling.
• En arbetsmiljö där vi arbetar aktivt för att alla - både patienter och medarbetare - ska känna sig sedda, trygga och delaktiga.
Hos oss arbetar vi aktivt för att fullt ut införa personcentrerad vård (PCV). Dessutom förbereder vi oss för att implementera Kompetens- och tjänstemodellen (KTM) vilket skapar tydlighet i ansvar, utveckling och kompetenssteg. Här får du växa, specialisera dig och vara en aktiv del i att bygga en robust och framtidsfokuserad verksamhet.
Du möter patienter från akutmottagningen, akutvårdsavdelningen och hemmet - ofta med komplexa tillstånd och varierande behov. Det innebär att du utvecklar en bred och fördjupad medicinsk kompetens, samtidigt som ditt arbete varje dag gör en konkret och viktig skillnad.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med omvårdnad och behandling av vuxna patienter med breda och komplexa internmedicinska tillstånd. Arbetet innebär kontinuerlig utveckling både medicinskt och omvårdnadsmässigt där du på sikt bygger en stabil och djup kompetens inom internmedicin.
Du arbetar nära ett tvärprofessionellt team där vi tillsammans skapar vi en trygg och sammanhållen vård för våra patienter. Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom i din omvårdnadsprofession men också inom palliativ vård och infektionssjukvård.
Arbetet på medicinavdelningen ger också en bred medicinskteknisk bas att vila på då vi vårdar patienter med såväl drän, optiflow och niv vilket ger dig som sjuksköterska en kompetens som är värdefull i hela hälso- och sjukvården. Variation, lärande och utveckling är en naturlig del av vardagen och du är en viktig del av att skapa en verksamhet vi alla kan känna stolthet över.
Vill du vara med och forma framtidens medicinavdelning i Ystad? Då är du varmt välkommen att bli en del av vårt engagerade team.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Vi är måna om att ha ett team som kan bidra med olika perspektiv och kompetenser och välkomnar både dig som är nyexaminerad och dig med längre erfarenhet inom yrket. Den här rollen är för dig som vill vara med och utveckla arbetsplatsen för att göra den ännu bättre tillsammans med andra. Du är flexibel och har en god förmåga att arbeta både självständigt och i team. För att trivas i tjänsten har du lätt för att samarbeta samt besitter en god planerings- och prioriteringsförmåga. Vi ser gärna att du delar med dig av dina kunskaper, ditt engagemang och din positiva inställning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan i dag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Region Skåne, Lasarettet i Ystad
