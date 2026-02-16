Sjuksköterskor till Medicinavdelning hjärta i Landskrona
2026-02-16
Gör skillnad. Varje dag.
Är du legitimerad sjuksköterska och vill arbeta på Landskrona lasarett, det lilla sjukhuset med de stora möjligheterna? Önskar du att arbeta på en stimulerande och öppen arbetsplats med teamarbete i fokus? Välkommen att söka till Medicinavdelning hjärta!
Vi bedriver akut internmedicinsk vård med inriktning på hjärtat och vårt primära upptagningsområde är Landskrona-Svalöv. Avdelningen är en välfungerande slutenvårdsavdelning med möjlighet för 18 telemetriplatser men i dagsläget 14 inrättade vårdplatser. Patienterna du möter, det goda arbetsklimatet och det nära samarbetet i teamet skapar en stimulerande miljö där varje dag är en möjlighet till ny kunskap och utveckling. Vår avdelning präglas av att vi är ett sammansvetsat team med högt i tak.
Hos oss arbetar vi i tvärprofessionella team med ett tätt teamarbete med samtliga yrkesprofessioner såsom läkare, undersköterskor, kommunsamordnare, dietist och farmaceut. Här har du som sjuksköterska en given roll i teamet med goda möjligheter att påverka din arbetsplats och utveckla din kompetens.
På sjukhuset finns flera olika verksamhetsområden så som specialistmottagningar, planerade operationer, kirurgi-och urologiavdelning, tre internmedicinska avdelningar samt en akutmottagning. Hos oss kommer du till ett litet och familjärt sjukhus där du aldrig bara blir en i mängden. Promenadavstånd till tågstationen samt bussar till sjukhuset gör det enkelt att pendla.
Vi välkomnar nu två nya kollegor till oss på Medicinavdelning hjärta!
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i team nära läkare, undersköterskor och fysioterapeut där patienten är i fokus. Du arbetar på vårdavdelning med inneliggande patienter med inriktning hjärtproblematik. Du kommer också ingå i sjukhusets 50 000-larmkedja efter godkänd introduktion och utbildning i A-HLR.
Genom att arbeta hos oss erbjuds du goda möjligheter kopplat till kompetensutveckling, detta genom såväl interna som externa utbildningar. Därtill erbjuds du en individuellt anpassad introduktion i vår verksamhet för att du ordentligt ska komma in i din nya roll.
Tjänstgöringen kan förläggas till dag-, kväll och nattpass samt vardagar och helger. Vi använder oss av önskeschema som innebär att du får möjlighet att själv lägga ett schema som du sedan tillsammans med dina kollegor anpassar så att avdelningen bemannas dygnet runt. Vi arbetar två av fem helger, vid behov kan det förläggas en halv helg på tio veckor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, nyexaminerad eller erfaren, med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Du som söker har önskan att arbeta patientcentrerat med helhetssyn och vårdkedjeperspektiv. Vi ser gärna att du god pedagogisk förmåga, är bra på att ta egna initiativ samt att du har god samarbetsförmåga och positiv syn på teamarbete. Du är en ansvarstagande person med god känsla för service och respektfullt bemötande mot såväl kollegor som patienter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpas löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag, och hoppas att du vill bli vår nya kollega!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
