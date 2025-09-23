Sjuksköterskor till Medicinavdelning 9 i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2025-09-23
Gör skillnad. Varje dag.
Är du sjuksköterska och vill arbeta på en nystartad medicinavdelning? Vill du tillsammans med dina kollegor ge bästa möjliga vård till patienterna? Tycker du om att ta ansvar och fatta egna beslut samtidigt som du värdesätter att samarbeta i team? Har du därtill stor nyfikenhet till vad vården har att erbjuda framtidens patienter? Då är du varmt välkommen till oss på Medicinavdelning 9 i Lund.
Vi är en nystartad slutenvårdsavdelning med 14 vårdplatser som har en bred medicinsk profil. Här vårdar vi patienter med diagnoser inom bland annat medicin, neurologi och kirurgi. Vi vårdar patienter som är i behov av exempelvis High-flow nasal cannula therapy (HFNC), Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) samt olika drän, till exempel pleuradrän.
Hos oss möter du en stimulerande och lärorik arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kolleger i ett nära samarbete över yrkesgränser. Vi arbetar i tvärprofessionella team med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och rehab där kommunikationen och gott samarbete är en gemensam grund och tillsammans har vi patienten i fokus. Därtill har vi samarbete med ett flertal olika verksamhetsområden såsom medicin, kirurgi, kardiologi och ortopedi, vilket bidrar till en bred kompetens på enheten.
Tillsammans lägger vi grunden för hur vården ska utformas och du erbjuds goda möjligheter att påverka hur du vill att din arbetsplats ska vara. Vi som arbetar här är nyfikna och framåtsträvande samt har utvecklat en god sammanhållning med bra kommunikation.
Är du nyfiken att möta framtidens medicinavdelning och höra mer om hur det är att arbeta hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Vi välkomnar två sjuksköterskor till Medicinavdelning 9.
Hos oss arbetar du nära patienten i en miljö där varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter till lärande. I din roll blir du en del av ett team där vi stöttar varandra, hjälps åt över yrkesgränser och har stort fokus på planering, struktur och patientsäkerhet. Du får ett varierat arbete där du tillsammans med kolleger ansvarar för patientens vård, behandling och omvårdnad. Därtill ges du goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Som ny medarbetare hos oss får du en individanpassad introduktion på minst fyra veckor och om du är ny i din yrkesroll som sjuksköterska erbjuds du även att delta i det kliniska basåret. På avdelningen finns även stöd i form av specialistsjuksköterska och enhetsansvarig sjuksköterska.
I tjänsten ingår det att handleda studenter och nya medarbetare. För att ge dig förutsättningar för att du ska känna dig trygg i ditt arbete ser vi vikten av att erbjuda dig utbildning i handledning. Vi värdesätter utbildning och utveckling av personalgruppen och arbetar kontinuerligt med detta. Vi erbjuder bland annat både internutbildningar och nätbaserade utbildningar.
Tjänsten avser tjänstgöring dag-, kväll- och natt. Du har möjlighet att påverka hur du arbetar genom ett önskeschema med en kvotmodell. Vi ser gärna att du är intresserad av att mestadels arbeta natt.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Genom ditt engagemang och din positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Du har en hög handlingsberedskap, ett gott bemötande och kan ändra din planering efter hur situationen ser ut. Vi ser även att du är nyfiken, öppensinnad och har mod att vara med i förändringar. Vidare har du en god självkännedom och ett stort intresse för internmedicin. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
