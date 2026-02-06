Sjuksköterskor till Medicin- och strokeavdelning i Ängelholm
Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker nu sjuksköterskor till Medicin- och strokeavdelning. Vill du bli en del av vårt härliga gäng? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
På Ängelholms sjukhus hjälper vi människor att leva friskt och självständigt genom att förebygga, behandla och lindra sjukdom och dess långvariga effekter. Tillsammans blir vi bäst på planerad vård, sammanhållna vårdkedjor och rehabilitering. Vi leder utvecklingen mot framtiden, med hjälp av innovativa lösningar, nya metoder och arbetssätt. Som medarbetare hos oss är du en viktig del i arbetet med att utveckla framtidens hälsosystem vi vill och vågar testa nytt. Här leder vi med hjärta, mod, respekt och nyfikenhet.
För att du ska känna dig trygg som ny medarbetare skräddarsyr vi din handledning och introduktion baserat på dina tidigare erfarenheter. För dig som är ny i yrket, erbjuder vi introduktionsprogram, så kallat Kliniskt basår, där det ges möjlighet till klinisk färdighetsträning och föreläsningar. Vi har verksamhetsanpassat schema, där du till viss del har möjlighet att påverka hur du vill jobba.
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat gäng som har roligt ihop och som tillsammans bedriver förstklassig sjukvård. Medicin- och strokeavdelning är fördelad på tre team där vi arbetar nära varandra och tillsammans med andra professioner med målet att utveckla den personcentrerade vården. På avdelningen arbetar vi löpande med utvecklingsarbete och ett steg i detta är att vi idag jobbar med Medanets telefoner, vilket har underlättat vårt arbete kring våra patienter och gjort det mer patientsäkert. Vi har dagliga pulsmöten där vi använder oss av digitaliserad pulstavla samt genomgångar med Gröna korset, vilket stärker vår teamkänsla då alla professioner är involverade.
Du kan följa våra medarbetare på Ängelholms sjukhus Instagramkonto https://www.instagram.com/angelholmssjukhus/.
Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna! Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
En förutsättning för att uppnå målen med god, säker och kunskapsbaserad vård är medarbetare med hög kompetens samt kompetens i ständig utveckling och förbättring. Detta är möjligt till stor del med hjälp av Kliniskt träningscentrum (KTC) samt genom att ta tillvara de kunskaper som finns bland våra fantastiska medarbetare. Vårt mål är hög patientsäkerhet och att man som medarbetare känner sig trygg i sin arbetsroll.
På Medicin- och strokeavdelning vårdar vi patienter med neurologiska- samt internmedicinska sjukdomar, fördelat på tre team. Vi vårdar både patienter där snabba beslut och vård behövs samt de som behöver inneliggande vård en längre tid. Vi är också en del av den akuta strokelarmskedjan och har övervakningsplatser för patienter i våra stroke- och TIA-flöden. Vi är en enhet som dagligen arbetar aktivt med förbättringar och att vidareutveckla våra rutiner och flöden. Här får du möjligheten att påverka och utveckla vår avdelning.
Hos oss arbetar vi nära varandra i team tillsammans med andra professioner med målet att utveckla den personcentrerade vården. Som sjuksköterska arbetar du i team med två undersköterskor, men har även tätt samarbete med läkare och paramedicinare utifrån våra patienters behov. Vi jobbar för en sammanhållen vård och har daglig kontakt med kommuner och primärvård för att ge patienten bästa omvårdnad under vårdtiden och trygg planering inför utskrivning.
I vårt dagliga arbete använder vi oss av tekniska lösningar så som Medanets telefoner och digitaliserad pulstavla. Våra pulsmöten och genomgångar med Gröna korset hjälper oss att öka patientsäkerheten samt stärker vår teamkänsla då alla professioner är involverade. Kvalifikationer
Vi söker dig som är en engagerad medarbetare och för oss är det viktigt att du vill arbeta just här!
När det kommer till de formella kraven söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har också språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Vi söker dig som är en god ambassadör för vårdyrket samt att du är kliniskt verksam och har god erfarenhet av slutenvården. Du som person är flexibel och ansvarstagande samt har ett stort intresse för utveckling och lärande. Du ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304256". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Kontakt
Eva Sällström, tf Enhetschef 0431-817 24 Jobbnummer
9726708