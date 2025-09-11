Sjuksköterskor till medicin/rehab/strokeavdelningen, Kiruna sjukhus
2025-09-11
På vår arbetsplats finns det engagerade och kompetenta kollegor som stöttar varandra. Vi arbetar tillsammans med den livsviktiga uppgiften att vårda och ge omsorg till patienter
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska samt med goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du självständig och flexibel, du har en god samarbetsförmåga och du är strukturerad i ditt arbete. Vi ser även att du kan sätta dig in i andras situationer och visa empati samt att du har en helhetssyn vilket innebär att du tar hänsyn till det större perspektivet.
Det här får du arbeta med
Avdelningen har 24 vårdplatser. Vi vårdar och behandlar patienter med akutmedicinska tillstånd, vi bedriver rehabilitering efter stroke och vi vårdar patienter som har en palliativ diagnos. Rehabiliteringen bedriver vi i nära samarbete med paramedicinsk personal. Som sjuksköterska på vår avdelning arbetar du med patienter som har varierande behov av medicinsk vård och omvårdnad. Du har en stödjande funktion i att främja livskvaliteten hos såväl patienter som närstående. Arbetet är omväxlande och sker i nära samarbete med andra professioner. Du kommer att arbeta självständigt och som en del i ett team, vilket ställer stora krav på samarbets-och kommunikationsförmåga. Tillsammans med dina kollegor är du delaktig i avdelningens utvecklingsarbete och vi värdesätter personlig utveckling och vi vill att du ska trivas med ditt arbete.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder tillsvidareanställningar och långtidsvikariat på heltid eller sysselsättningsgrad enligt önskemål. Dag- kväll- och helgtjänstgöring ingår i tjänsterna. Urval och intervjuer sker löpande och tjänster kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Välkommen med din ansökan!
Enhetschef
Elisabeth Salomonsson elisabeth.salomonsson@norrbotten.se 0980-733 31
