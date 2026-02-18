Sjuksköterskor till Mag- och tarmavdelning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-02-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta i ett team som präglas av gemenskap och arbetsglädje? Då kan vi vara rätt arbetsplats för dig!
På Mag- och tarmavdelningen har vi roligt på arbetet! Vi är en gastroenterologisk avdelning som behandlar patienter i behov av högspecialiserad medicinsk vård inom gastroenterologi. Patienterna har en varierande grad av vårdbehov, vilket skapar varierande arbetsuppgifter och stor möjlighet till personlig utveckling. Vi känner våra patienter väl och strävar efter att ge den bästa möjliga vården. Vårt mål är att alla våra patienter ska trivas!
Vi är en familjär enhet med närhet mellan yrkesgrupperna och ett öppet, positivt arbetsklimat. Hos oss är alla välkomna som de är och ingen fråga anses vara dum. Vi utgår ifrån ett lärande klimat där vi stöttar våra kollegor och där vi har en härlig gemenskap. Hos oss arbetar du i ett tvärprofessionellt team bestående av sjuksköterska, undersköterska, läkare, medicinsk sekreterare och rehabiliteringspersonal.
På avdelningen finns det en kurator som är ett stort stöd till vårdteamet och patienterna, samt fyra specialistsjuksköterskor varav två erfarna omvårdnadsledare som ger stöd åt övrig personal i komplexa omvårdnadssituationer samt ansvarar för förbättrings- och kvalitetsutveckling. I september flyttade vi in i det nya sjukhuset Malmö och har då fått helt nya lokaler och tillgång till all ny teknik som det nya sjukhuset erbjuder.
Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att arbeta hos oss? Kontakta oss gärna så berättar vi mer!Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu två sjuksköterskekollegor som vill komplettera vårt härliga team i Malmö!
Hos oss arbetar du tillsammans med det tvärprofessionella teamet med att planera, utföra, utveckla samt utvärdera omvårdnadsåtgärderna och patientens hälsotillstånd. Medicinsktekniska moment som att sätta v-sond, nasogastrisk sond samt att handha centrala infarter är vanligt förekommande arbetsuppgifter. På avdelningen lägger vi också PICC-lines och mid-lines. Du arbetar utifrån vårdens kärnkompetenser med teamsamverkan, patientsäkerhetsfrågor, evidensbaserad vård och förbättringsarbete i fokus för att på så sätt kunna driva vår verksamhet framåt. Vi håller regelbundna förbättringsmöten där allas förslag är välkomna och där vi tillsammans bestämmer hur vi ska arbeta för att förverkliga dessa. Vi ser gärna att du vill bidra till verksamhetens utveckling genom att medverka i att vidareutveckla våra metoder och arbetssätt.
Vi erbjuder dig:
• ett omväxlande och självständigt arbete med mycket ansvar
• en arbetsplats med stora möjligheter till utveckling och utbildning
• trevlig arbetsmiljö med mycket duktiga kollegor
• en spännande avdelning med nöjda patienter
• en arbetsplats där det ges möjlighet att påverka dina arbetstider.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, gärna med erfarenhet från gastroenterologisk vård och/eller från akutsjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Vi söker dig som sätter höga mål för dig själv och verksamheten samt arbetar hårt för att uppnå dem. Som person är du motiverad och fokuserad, samt aktivt söker utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306997". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Enhetschef Mag-och tarmavdelningen
Katja Forthmann Henningsson katja.forthmannhenningsson@skane.se 040-33 83 93 Jobbnummer
9749738